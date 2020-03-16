2020 Isle of Man TT coronavirüs nedeniyle iptal edildi

Birleşik Krallık'ta teyit edilen vaka sayısı son günlerde 1000'i aştı ve dünya çapında toplam vaka sayısı 140.000'in üzerine çıktı. Bu, Formula 1, MotoGP, WEC'ten sayısız etkinliğin iptal edilmesi veya ertelenmesine yol açtı.

Son zamanlarda 2020 Isle of Man TT için hazırlıklara tam gaz devam edildi çünkü bu bölgede şimdiye kadar virüs olayı yoktu. Zaten yarış da 30 Mayıs - 13 Haziran tarihleri ​​arasında gerçekleşecekti. Ancak, durumun devam etmesi ve giderek kötüleşmesinden ötürü, Pazartesi akşamı 2020 yarışının iptal edildiği duyuruldu.

Bu kararla 2001'den beri ilk kez Isle of Man TT yapılmamış olacak.

Bakan Laurence Skelly, "İptal kararını almak kolay değildi. Ertelenme, iptal ve kararın ertelenmesi gibi tüm seçenekler ayrıntılı olarak ele alındı." dedi.

Şu anda, Ağustos ayındaki Manx Grand Prix ve Klasik TT etkinlikleri askıya alınmadı. Hükümet, TT'nin iptalinden en çok etkilenecek işletmelere destek sağlamak adına, Salı günü bazı önlemler alacaklarını söyledi.

Mayıs ayında gerçekleşecek olan Kuzey İrlanda'daki North West 200'ün de iptal edileceği düşünülüyor.