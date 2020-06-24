Neuville, RallyX Nordic'e katılacak

Neuville, CrossCar kategorisinde Dünya RalliKros Şampiyonu Timmy Hansen'in takım arkadaşı olarak yarışacak. İkili, Neuville’in LifeLive ekibi tarafından geliştirilen TN5 CrossCar araçlarıyla yarışacaklar.

Neuville aile şirketi olan LifeLive ile Hansen Motorsport arasındaki bir işbirliği yapıldı ve LifeLive Nordic ekibi oluşturuldu.

Neuville ve Hansen şimdi diğer 38 araca karşı yarışacaklar ve LifeLive ekibine TN5'i geliştirme konusunda harika bir fırsat sunacaklar.

Neuville, “Son derece ünlü olan bu ralliros pistinde ve yarış hafta sonunda yarışacağım için çok mutluyum."

“Geçen yıl RallyX Nordic'i takip ettim ve bu gerçekten ilginç bir mücadeleydi. Bu yüzden şimdi bunu yapmayı sabırsızlıkla bekliyorum. Ayrıca TN5'imizi mücadeleye sokma konusunda bize harika bir fırsat da sunuyor.

"Takımımız için büyük bir mücadele olacağının bilincindeyiz. Çoğu sürücü aynı araç markasıyla çalıştığı için yapacak çok işimiz var. Bu nedenle muhtemelen dünyanın en iyi ralliros pistleri olan bu özel pistlerde biraz mesafe tamamlamak güzel olacak." dedi.

2020 Monte Carlo Rallisi Kazanan ve son olarak Mart ayında Meksika Rallisi'ne katılan Neuville, geçen hafta Finlandiya'da Hyundai ile özel bir test yapmıştı.

Neuville'den farklı olarak, Hansen henüz bu sezon herhangi bir yarışa katılmadı.

Ancak Hansen daha önce RallyX on Ice etkinliğinde bir TN5 sürmüştü.

İsveçli sürücü, “Açıkçası 2020 sezonunu nihayet açacağım için çok heyecanlıyım. Pek çok eSpor yarışından sonra yılın ilk gerçek etkinliği olacak ve bunu yeniden yapmak için sabırsızlanıyorum." dedi.