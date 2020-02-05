Türkiye Ralli Şampiyonası’nın isim sponsoru Shell Helix

Shell, Shell Helix markası ile Türkiye Ralli Şampiyonası 2020’nin isim sponsoru oldu. Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından düzenlenen ve Türkiye Rallisi’nin de dahil olduğu “Shell Helix 2020 Türkiye Ralli Şampiyonası”, 29 Şubat tarihinde Sarıkamış Rallisi ile başlayacak.

Türkiye’nin en önemli otomobil sporları organizasyonu olan Türkiye Ralli Şampiyonası’na, Shell Helix markası ile katkıda bulunmaktan büyük bir mutluluk duyduklarını belirten Shell Türkiye Kurumsal İletişim Direktörü Meltem Okyar Perdeci; “Shell Helix markamız ile inovasyon gücümüzü Türkiye’nin en önemli otomobil sporları organizasyonuna taşımaktan ve yarışa ismimizi vermekten gurur duyuyoruz.” dedi. Binek araçlarda yüksek motor performansı sağlamaya yardımcı olacak şekilde geliştirilen Shell Helix ile Türkiye Ralli Şampiyonası’na katılacak pilotların sürüş tutkusunu canlı kalmasına yardımcı olacaklarını belirten Meltem Okyar Perdeci, Shell Helix’in dünyada da önemli otomobil sporları organizasyonlarında başarı ile temsil edildiğini vurguladı.

Shell Türkiye Kurumsal İletişim Direktörü Meltem Okyar Perdeci ayrıca, “Türkiye Ralli Şampiyonası’nda, -10°C ila +30°C arası sıcaklıklarda kar ve buzdan, toprak ve asfalt yollara zorlu şartlarda birbiriyle yarışan araçların maruz kaldığı şartlar nedeniyle, güç veya performans kaybı olmaksızın motoru koruyup yağlayacak güvenilir ürünlerin kullanılması ekiplerin başarısında hayati bir rol oynuyor. Bu zorlu etaplar da Shell Helix’in performansını sergilemek için ideal bir ortam sağlıyor. Umuyorum ki Shell Helix ile 2020 Türkiye Ralli Şampiyonası’na katılacak pilotlara, her etapta araçlarından en fazlasını almalarına yardımcı olacağız.” şeklinde konuştu.

TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı ise Shell Helix’in Türkiye Ralli Şampiyonası’nın isim sponsoru olmasının ve otomobil sporlarına dünya çapında katkı veren bir marka ile işbirliği yapmaktan dolayı mutlu olduklarını belirtirken, “Shell Helix’in dünya otomobil sporları organizasyonlarında çalıştığı marka ve ekiplere, motor performanslarını yükseltmekte verdiği katkıyı biliyoruz. Shell Helix’in, 2020 Türkiye Ralli Şampiyonası’na da hem ismiyle hem de performansıyla değer katacağına inanıyoruz.” dedi.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından düzenlenen “Shell Helix 2020 Türkiye Ralli Şampiyonası, 29 Şubat'ta Sarıkamış Rallisi ile başlayacak ve 24-25 Ekim'de İstanbul'da sona erecek.

“Shell Helix 2020 Türkiye Ralli Şampiyonası” takvimi ise şöyle:

29 – 01 Mart Sarıkamış Rallisi / KARS

04 – 05 Nisan Ege Rallisi / İZMİR

25 – 26 Nisan ESOK Rally/ ESKİŞEHİR

16 – 17 Mayıs Hitit Rallisi / ANKARA

13 – 14 Haziran Ford Otosan Kocaeli Rallisi / KOCAELİ

11 – 12 Temmuz Yeşil Bursa Rallisi / BURSA

24 – 27 Eylül Türkiye Rallisi – WRC / MUĞLA

24 – 25 Ekim İstanbul Rallisi / İSTANBUL

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