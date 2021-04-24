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Önceki / Avustralya'daki bir rallide kaza yapan sürücü hayatını kaybetti
Diğer ralli / Son dakika

Targa Tazmanya'da iki kişi daha hayatını kaybetti

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Targa Tazmanya Rallisi'nin cumartesi günkü etaplarında iki sürücü daha hayatını kaybetti.

Targa Tazmanya'da iki kişi daha hayatını kaybetti

Organizatörlerden yapılan açıklamaya göre kaza, yerel saatle 11:45'te gerçekleşti ve Cygnet etabında yaşanan olayda pilot ve yardımcı sürücü hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden sürücülerin kimliği, mahremiyet ve gerekli izinler nedeniyle henüz açıklanmadı.

Organizatörlerden yapılan açıklamada şu sözlere verildi: "Targa Avustralya, Targa Tazmanya'nın Cygnet etabında yerel saatle 11:45'te meydana kalan bir kazada, iki kişinin hayatını kaybettiğini doğruluyor."

Şimdilik kazanın neden ve nasıl gerçekleştiğine yönelik herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

Hayatını kaybeden sürücülerin ailesinden gerekli izinlerin alınması halinde, daha fazla detayın açıklanacağına yer verildi.

Bu trajik kaza, son iki günde toplamda üç kişinin hayatını kaybettiği anlamına geliyor.

Dün, 68 yaşındaki Shane Navlin RX-7 ile Mt Arrowsmith etabında takla atmış ve hayatını kaybetmişti. Olayda yardımcı Glenn Evans yara almadan kurtuldu.

 

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Avustralya'daki bir rallide kaza yapan sürücü hayatını kaybetti

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Avustralya'daki bir rallide kaza yapan sürücü hayatını kaybetti
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Editör Andrew van Leeuwen

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