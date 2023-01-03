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Ken Block, karmobil kazasında hayatını kaybetti

Ralli yıldızı Ken Block bir karmobil kazasının ardından hayatını kaybetti.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Ken Block, karmobil kazasında hayatını kaybetti
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Efsane sürücü, Utah'ta meydana gelen kazanın ardından 55 yaşında hayata gözlerini yumarken, konu hakkındaki resmi açıklama ralli ekibi Hoonigan Racing Division tarafından yapıldı.

Instagram'da yayınlanan açıklamada, "Ken Block'un bugün yaptığı bir karmobil kazası nedeniyle vefat ettiğini büyük bir üzüntü içerisinde doğrulayabiliriz."

"Ken bir vizyoner, bir öncü ve bir ikondu. Her şeyden önemlisi iyi bir baba ve eşti. Onu çok özleyeceğiz.

"Lütfen şu anda yas tutan ailenin mahremiyetine saygı gösterin." denildi.

 

Kaza mahalline giden Wasatch County Şerif Ofisi de kısa bir süre sonra açıklama yayınladı.

"Wasatch County 911 Merkezi, 2 Ocak 2023 tarihinde saat 14:00 sularında Mill Hollow bölgesinde bir karmobil kazası olduğuna dair ihbar aldı."

"Arama ve Kurtarma, Wasatch County Şerif Ofisi ve ABD Orman Hizmetleri'nden kolluk kuvvetleri ile birlikte olaya müdahale edildi."

"55 yaşındaki erkek sürücü Kenneth Block, dik bir yamaçta karmobil kullandığı esnada, karmobil üzerine devrildi ve düştü."

"Kazada aldığı yaralar nedeniyle olay yerinde hayatını kaybetti."

"Bay Block bir grupla sürüş yapıyordu ancak kaza meydana geldiğinde yalnızdı."

"Ölüm nedenini Eyalet Adli Tıp Kurumu belirleyecek."

"Kenneth'in kaybını duymaktan büyük üzüntü duyuyoruz ve kalplerimiz ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte."

"Tüm ilk müdahale ekiplerimize, halihazırdaki hizmetleri için teşekkür ediyoruz."

Motor sporları tarihinin en önemli isimlerinden olan Block, hayatı boyunca pek çok başarının altına imza atmıştı. Pek çoklarının emekliliğe ayrıldığı yaşta Rally America şampiyonu olarak adını bir kez daha tarihe yazdırmıştı.

Block, sadece pilotluğu ile değil mühendisliği ile de dikkat çeken bir isimdi. Son olarak Almanya'da mühendisler ile bir araya gelerek tamamen elektrikli S1 Hoonitron'un yaratılmasına yardımcı olmuştu. Model, efsanevi Audi S1 Quattro'dan esinlenilerek üretilmişti.

DC Shoes ile girişimciliğinin meyvelerini toplayan Block, hayatının işi olan Hoonigan ile aklımızı başımızdan alan videolara imza atmıştı. Uzun süredir marka ile çalışan Block, otomobil tutkunlarının gönlünde önemli bir yere sahipti. Block, pek çok viral drift videosunun da yaratıcısıydı.

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