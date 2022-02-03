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Jos Verstappen ilk rallisine çıkıyor

Eski Formula 1 pilotu Jos Verstappen, Şubat ayının sonlarına doğru kariyerinin ilk rallisine katılacak. Formula 1 dünya şampiyonu Max Verstappen'in babası, Belçika Ralli Şampiyonası'nın (BRC) ilk ayağı olan Rally van Haspengouw'a katılacak.

Jos Verstappen ilk rallisine çıkıyor
Erwin Jaeggi
Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
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Jos Verstappen'in aslında ilk rallisine kasım ayının sonunda Jack’s International Drenthe Rally ile çıkması bekleniyordu ancak bu etkinlik COVID-19 önlemleri kapsamında ertelendi. 49 yaşındaki Hollandalı sürücü, bunun üzerine ilk resmi rallisi için Belçika'yı seçti.

F1'de Benetton, Arrows ve Minardi gibi takımlarla savaşan Jos, 26 Şubat'ta Haspengouw Rallisi'ne katılacak ve DG Sport Competition tarafından hazırlanan Citroën C3 R5'in direksiyonuna geçecek. Yanında ise Belçikalı sürücü Kris Botson olacak.

En son bir motor sporları etkinliğine 2012'de  katılan Verstappen, "Bunu gerçekten sabırsızlıkla bekliyorum. Doğrusu ralli yapmaktan gerçekten keyif aldığımı fark ettim."

“Özellikle çok tahmin edilemez olması çok keyif verici."

"Üst düzey bir ekibin desteğine sahibim. Şimdi yardımcı pilotumla beraber kendi sınırlarımı yeniden bulmam gerekecek. Doğru bir iş yapmak istiyorum ama bu ralli macerasına atılmamın nedeni bana keyif vermesi."

"Elbette elimden gelenin en iyisini yapacağım ama amacım deneyim kazanmak ve her şeyden önce mümkün olduğunca çok şey öğrenmek."

"Citroën'imde  kendimi iyi hissediyorum ve çok eğleniyorum. Benim için en önemli şey bu."

Verstappen, 19 Mart'ta BRC'nin ikinci ayağı olan Güney Belçika Rallisi'ne de katılacak. Plan bundan sonra daha fazla ralliye katılması üzerine fakat yılın geri kalanı için program henüz belirlenmedi.

 
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