Jos Verstappen, Belçika'da ilk ralli zaferini kazandı

Formula 1 kariyerinde Benetton, Simtek, Footwork, Tyrrell, Stewart, Arrows ve Minardi gibi takımlarla 106 yarışa çıkan Verstappen, uzun zamandır ralliyle ilgileniyordu ve geçen sene rallide mücadele etmeye başladı.

Verstappen, geçen sene Dünya Ralli Şampiyonası'nın Belçika ayağına katılmıştı.

Pazar günkü Miami Grand Prix'sini kazanan F1 şampiyonu Max Verstappen'in babası olan Jos, geçen hafta sonu tuhaf koşullarda bir ralli aracıyla ilk zaferini aldı.

Şubat ayında Belçika Ralli Şampiyonası sezon açılışı Rally van Haspengouw'dan hastalık nedeniyle çekilmek zorunda kalan Verstappen, geçtiğimiz hafta sonu ilk mücadelesine çıktı. 51 yaşındaki eski F1 pilotu, asfalt zeminde gerçekleştirilen rallinin 11 etabının sonunda, Volkswagen Polo süren Davy Vanneste ile aynı zamanı kaydetti.

WRC pilotu Adrien Fourmaux'nun yardımcı pilotu olan Renaud Jamoul co-pilotluğunda yarışan Verstappen, geçen yıl Ypres Rallisi'nde yer alan Dikkebus etabı da dahil olmak üzere dört etapta en hızlı zamanı elde etti.

Jos Verstappen and Max Verstappen, Red Bull Racing Photo by: Drew Gibson / Motorsport Images

Verstappen'in resmi internet sitesinde yayınladığı raporda, "Bu bana çok iyi geliyor. Benim için zor bir dönemdi çünkü birkaç ay araba kullanamadım."

"Bu şekilde geri döndüğüm için bundan çok memnunum. Gün içinde yağmur yağmaya başladığında yol aşırı kaygandı ama sonra zamanı geri alabildim. İlk ralli galibiyetimden çok mutluyum." dedi.

Hollandalı sürücü geçen yıl Citroen C3 Rallisi2 kullanmıştı ancak bu sene Fabia'nın aracına geçiş yaptı Fabia'ya alışmaya devam ederken, Verstappen'in galibiyeti kolay yoldan gelmedi.

Verstappen'in 19-20 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek olan Sezoens Rallisi'ne de katılması bekleniyor.