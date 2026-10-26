Diğer ralli

Carlos Sainz Sr., Ford Puma Rally1 ile ralliye dönüyor!

İki kez Dünya Ralli Şampiyonu olan Carlos Sainz, bu hafta sonu İspanya'da düzenlenecek Rally de Asturias Historic'te Ford Puma Rally1'nin direksiyonuna geçecek.

Tom Howard Zeynep Taş

Yayın tarihi: 26 Eki 2026 16:40

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#225 Ford M-Sport Ford: Carlos Sainz Sr

Fotoğraf: A.S.O.

1990 ve 1992 yıllarında dünya şampiyonluğuna ulaşan Carlos Sainz, bu yıl son nesil WRC aracını kullanacak.

Sainz, 10 etaptan oluşan ve toplam 126,66 kilometrelik rekabetçi mesafeye sahip asfalt rallisinde uzun yıllardır birlikte yarıştığı co-pilotu Luis Moya ile mücadele edecek.

Sainz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Pravia'da düzenlenecek tarihi Asturias Rallisi'ne çok az kaldı."

"Bir süre önce bir sürpriz olabileceğinden bahsetmiştim, bu sürpriz artık kesinleşti: Ford ve Red Bull'a etkinliğe bir Ford Puma Rally1 getirilmesini sağladıkları için çok teşekkür etmek istiyorum."

"Son nesil bir ralli otomobilini kullanma fırsatım olacak. Asfaltta araç kullanmayalı çok uzun yıllar oldu. Şimdi bu harika otomobili de sürme fırsatı bulacağım. Bu arada otomobilin homologasyonunun da yıl sonunda sona ereceğini belirtmek gerekiyor."

"Luis ve ben aracı görüp denemek için gerçekten heyecanlıyız. Asturias'ta hepinizi görmeyi umuyoruz."

Sainz, WRC kariyeri boyunca 196 yarışa katılırken 26 galibiyet ve 97 podyum elde etti. İspanyol pilot bu süreçte Toyota, Subaru, Lancia, Ford ve Citroen otomobilleriyle mücadele etti.

2005 sezonunun sonunda WRC kariyerini noktalayan Sainz, motor sporlarından uzaklaşmadı ve ralli-raid yarışlarında mücadele etmeyi sürdürdü. Dakar Rallisi'ni 2010, 2018, 2020 ve 2024 yıllarında kazanarak organizasyonda dört şampiyonluk elde etti.

Sainz, 2025 yılında Ford'un fabrika Dünya Ralli-Raid Şampiyonası programına katıldı. İspanyol pilot, bu sezon şampiyona klasmanında dokuzuncu sırada yer alıyor.

#225 Ford M-Sport Ford: Carlos Sainz Sr

Photo by: A.S.O.

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- Motorsport.com Ekibi

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