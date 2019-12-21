Bottas, Citroen ile Arctic Lapland Rallisi’ne katılacak

16-18 Ocak tarihlerinde Rovanemi’de karlı ve buzlu etaplarda gerçekleştirilecek olan 2020 Arctic Lapland Rallisi’nin katılımcı listesinde Bottas da yer alıyor.

Böylece Fin sürücü, geçtiğimiz haftalarda kazandığı Paul Ricard merkezli ralliden sonra bir kez daha ralli araçlarındaki hünerlerini sergileme fırsatı bulacak.

Mercedes sürücüsü, Paul Ricard’da kullandığı ve PH Sport tarafından hazırlanan Citroen DS3 WRC aracının direksiyonuna bir kez daha geçecek.

Geçen sene Ford Fiesta WRC aracı ile bu ralliye katılan Bottas’ın co-pilotluğunu yine geçen seneki gibi Timo Rautiainen yapacak.

Ancak bu senenin WRC2 Pro sınıfı şampiyonu ve yeni Toyota WRC sürücüsü genç Kalle Rovanpera’nın da ralliye katılacak olması, Bottas’ın işini zorlaştıracak.