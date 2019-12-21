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Diğer ralli / Son dakika

Bottas, Citroen ile Arctic Lapland Rallisi’ne katılacak

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Bottas, Citroen ile Arctic Lapland Rallisi’ne katılacak
Ekleyen:
Yardımcı Editör: Giacomo Rauli
Çeviren: Cem Özel, Editör
21 Ara 2019 16:05

Valtteri Bottas, 16-18 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Arctic Lapland Rallisi’ne Citroen DS3 WRC aracı ile katılacak.

16-18 Ocak tarihlerinde Rovanemi’de karlı ve buzlu etaplarda gerçekleştirilecek olan 2020 Arctic Lapland Rallisi’nin katılımcı listesinde Bottas da yer alıyor.

Böylece Fin sürücü, geçtiğimiz haftalarda kazandığı Paul Ricard merkezli ralliden sonra bir kez daha ralli araçlarındaki hünerlerini sergileme fırsatı bulacak.

Mercedes sürücüsü, Paul Ricard’da kullandığı ve PH Sport tarafından hazırlanan Citroen DS3 WRC aracının direksiyonuna bir kez daha geçecek.

Geçen sene Ford Fiesta WRC aracı ile bu ralliye katılan Bottas’ın co-pilotluğunu yine geçen seneki gibi Timo Rautiainen yapacak.

Ancak bu senenin WRC2 Pro sınıfı şampiyonu ve yeni Toyota WRC sürücüsü genç Kalle Rovanpera’nın da ralliye katılacak olması, Bottas’ın işini zorlaştıracak.

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Valtteri Bottas guida una Citroën DS3 WRC

Valtteri Bottas guida una Citroën DS3 WRC
1/5

Fotoğraf: Morgan Mathurin

Valtteri Bottas guida una Citroën DS3 WRC

Valtteri Bottas guida una Citroën DS3 WRC
2/5

Fotoğraf: Morgan Mathurin

Valtteri Bottas guida una Citroën DS3 WRC

Valtteri Bottas guida una Citroën DS3 WRC
3/5

Fotoğraf: Morgan Mathurin

Valtteri Bottas guida una Citroën DS3 WRC

Valtteri Bottas guida una Citroën DS3 WRC
4/5

Fotoğraf: Morgan Mathurin

Valtteri Bottas guida una Citroën DS3 WRC

Valtteri Bottas guida una Citroën DS3 WRC
5/5

Fotoğraf: Morgan Mathurin

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1 , Diğer ralli , WRC
Pilotlar Valtteri Bottas Şimdi al
Takımlar PH Sport
Editör Francesco Corghi

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