Avustralya'daki ralli etkinliğinde bir sürücü hayatını kaybetti

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Tazmanya polisi, bugün bir aracın, etkinliğin yedinci etabı olan Roland Dağı'ndaki Olivers Yolu'nda kaza yaptığını doğruladı.

Aracın sürücüsü hayatını kaybederken, yardımcı sürücü hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralandı.

Polis henüz sürücünün ismini açıklamadı fakat ABC'nin raporuna göre sürücü Brisbane'liydi.

Motorsport Avustralya, yaptığı açıklamada ölümcül bir kazanın yaşandığını doğruladı.

Motorsport Avustralya, Çarşamba günü gerçekleştirilen TARGA Tasmania'daki ölüm haberine üzüntüsünü ifade etti.

Açıklamada şunlar yer aldı: "Motorsport Avustralya, bu zor dönemde tüm TARGA topluluğuna başsağlığı diliyor."

"Yetkililere, yarışmacılara ve motor sporları topluluğuna önümüzdeki günlerde destek sağlanacak."

"Tazmanya polisi, bugün etkinliğin kapalı bir kısmında bir aracın setlere çarptığını doğruladı. Kazaya başka bir araç dahil olmadı."

"Polis ve acil yardım ekipleri olay yerine çağrıldı fakat ne yazık ki, aracın sürücüsü hayatını kaybetti. Yardımcı sürücü ise hayati tehlikesi olmadan yara aldı."

"Polisin şu anda, hayatını kaybeden sürücünün ismini paylaşmak için ailesinden izni yok. Motorsport Avustralya bu dönemde tüm taraflara desteğini verirken, kaza polis tarafından inceleniyor."

"Uygun olduğu zaman daha fazla bilgi verilecektir."

Bu, 20 yıllık asfalt rallisinin son iki sezonunda yaşanan dördüncü ölümcül kaza oldu.

Son iki yılda, iki gün içerisinde üç kişi hayatını kaybetti. Shane Navin, Mt Arrowsmith etabında hayatını kaybettikten bir gün sonra, Leigh Mungy ve yardımcı sürücüsü Dennis Neagle, Cygnet etabında hayatını kaybettiler.

Bu, Motorsport Avustralya'nın etkinliğin güvenliğini değerlendirmek için bir mahkemeye gitmesine yol açtı ve nihayetinde, yüksek ve ortalama hız sınırlarının değiştirilmesi, kademeli bir lisans sisteminin oluşturulması ve aynı etaplardan yeniden geçilmesinden kaçınılması da dahil olmak üzere birçok değişik yapıldı.