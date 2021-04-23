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Avustralya'daki bir rallide kaza yapan sürücü hayatını kaybetti

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Avustralya'daki Targa Tazmanya Rallisi'nde bir sürücü, trajik şekilde kaza yaparak hayatını kaybetti.

Avustralya'daki bir rallide kaza yapan sürücü hayatını kaybetti

Organizatörler tarafından yapılan açıklamaya göre aracı kullanan Shane Navlin, bu sabah yerel saatle 10:00'da Mt Arrowsmith etabında kaza yaptı. Tıbbi ekipler olay yerine geldiğinde, Navin'i hayata döndürmeye çalıştılar ancak hayata geri döndürmeyi başaramadılar.

Yardımcı pilot Glenn Evans, kazadan yara almadan kurtuldu.

Açıklamada şöyle denildi: "Targa Tazmanya'nın Mt Arrowsmith etabında ölümcül bir kaza yaşandı."

"1979 model bir Mazda RX-7, bu sabah saat 10:00 sularında etap içerisinde takla attı."

"Sağlık ekipleri derhal kaza mahalline sevk edildiler, ancak olay yerinde hayatını kaybeden Shane Navin'i hayata döndüremediler."

"Aracın ikinci pilotu ve yardımcı sürücü Glenn Evans, tıbbi ekip tarafından kontrollerden geçirildi ve herhangi bir yaralanması olmadığı saptandı."

"Targa Avustralya'dan bu konuyla ilgili başka bir açıklama gelmeyecek. Shane'in ailesi de şu anda mahremiyetlerine saygı gösterilmesini istedi."

Targa Avustralya CEO'su Mark Perry şunları söyledi: “Bu, tüm Targa organizasyonu için çok üzücü bir gün."

"Shane, Targa ailemizin çok sevilen ve beğenilen bir üyesiydi. Bu kayıptan ötürü, Shane’in ailesine ve arkadaşlarına en içten taziyelerimizi gönderiyoruz."

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Editör Andrew van Leeuwen

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