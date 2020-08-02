Silverstone Porsche Supercup: Ten Voorde rahat kazandı, Ayhancan 8. oldu

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Ten Voorde iyi bir startla ilk sırayı korumayı başardı.

Temsilcimiz Ayhancan Güven ise ilk turda dört sıra kaybederek 9. sıraya geriledi.

Ten Voorde her geçen turda farkı açarken, takım arkadaşı Max Van Splunteren arkasındaki sürücülere karşı iyi bir savunma yaptı ve yerini korudu. Ancak bu mücadele bu gruba büyük zaman kaybettirdi.

Yarış sonuna kadar rahat şekilde liderliği koruyan ve giderek farkı açan Ten Voorde, yarışı kazanmayı başardı.

Son ana kadar çok iyi bir savunma yapan Van Splunteren ikinci olurken, podyumu Jaxon Evans tamamladı.

Florian Latorre'un dördüncü olduğu yarışta Jaap van Lagen beşinci, Dylan Pereira altıncı, Marvin Klein yedinci sırada yer aldı.

Son turlarda Leon Köhler'i geçen temsilcimiz Ayhancan Güven sekizinci olurken, ilk 10'u Köhler ve Jean Baptiste Simmenauer tamamladı.

Diğer temsilcimiz Berkay Besler ise yarışı 11. sırada tamamladı.