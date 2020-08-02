Öne çıkan etkinlikler
TOSFED Dijital Şampiyonası
R
TOSFED Dijital Şampiyonası
TDPŞ Raund V: Suzuka
18 Tem
-
18 Tem
Etkinlik Bitti
R
TOSFED Dijital Şampiyonası
TDPŞ Raund VI: Le Mans
08 Ağu
-
08 Ağu
Etkinlik Bitti
Formula 1
R
Formula 1
Macaristan GP
17 Tem
-
19 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Britanya GP
31 Tem
-
02 Ağu
Yarış:
01 Saat
:
25 Dakika
:
16 Saniye
Tüm programı gör
MotoGP
R
MotoGP
Endülüs GP
24 Tem
-
26 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Çek GP
06 Ağu
-
09 Ağu
FP1:
4 gün
Tüm programı gör
WRC
R
WRC
Kenya Rallisi
16 Tem
-
19 Tem
Postponed
R
WRC
Estonya Rallisi
04 Eyl
-
06 Eyl
Sıradaki Etkinlik
32 gün
Tüm programı gör
World Superbike
R
World Superbike
Donington Park
03 Tem
-
05 Tem
Postponed
R
World Superbike
Jerez
31 Tem
-
02 Ağu
SBK Yarış 2:
00 Saat
:
15 Dakika
:
16 Saniye
Tüm programı gör
Formula E
R
Formula E
Jakarta ePrix
05 Haz
-
06 Haz
Etkinlik Bitti
R
Formula E
Berlin ePrix I
05 Ağu
-
05 Ağu
Sıradaki Etkinlik
2 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Porsche Mobil1 Supercup / Silverstone / Yarış raporu

Silverstone Porsche Supercup: Ten Voorde rahat kazandı, Ayhancan 8. oldu

paylaşım
yorumlar
Silverstone Porsche Supercup: Ten Voorde rahat kazandı, Ayhancan 8. oldu
Ekleyen:
, Editör
2 Ağu 2020 10:57

Porsche Supercup’ın Silverstone ayağını kazanan isim Larry Ten Voorde olurken, temsilcimiz Ayhancan Güven 8. sırada yer aldı.

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Ten Voorde iyi bir startla ilk sırayı korumayı başardı.

Temsilcimiz Ayhancan Güven ise ilk turda dört sıra kaybederek 9. sıraya geriledi.

Ten Voorde her geçen turda farkı açarken, takım arkadaşı Max Van Splunteren arkasındaki sürücülere karşı iyi bir savunma yaptı ve yerini korudu. Ancak bu mücadele bu gruba büyük zaman kaybettirdi.

Yarış sonuna kadar rahat şekilde liderliği koruyan ve giderek farkı açan Ten Voorde, yarışı kazanmayı başardı.

Son ana kadar çok iyi bir savunma yapan Van Splunteren ikinci olurken, podyumu Jaxon Evans tamamladı.

Florian Latorre'un dördüncü olduğu yarışta Jaap van Lagen beşinci, Dylan Pereira altıncı, Marvin Klein yedinci sırada yer aldı.

Son turlarda Leon Köhler'i geçen temsilcimiz Ayhancan Güven sekizinci olurken, ilk 10'u Köhler ve Jean Baptiste Simmenauer tamamladı.

Diğer temsilcimiz Berkay Besler ise yarışı 11. sırada tamamladı.

 
Silverstone Porsche Supercup: Pole pozisyonu Ten Voorde’un, Ayhancan beşinci

Önceki haber

Silverstone Porsche Supercup: Pole pozisyonu Ten Voorde’un, Ayhancan beşinci
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Porsche Mobil1 Supercup
Etkinlik Silverstone
Alt-etkinlik Yarış
Pilotlar Ayhancan Güven
Editör Cem Özel

Çok Okunanlar Bugün

Vettel: "Artık Ferrari için uygun aday ben değilim"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Vettel: "Artık Ferrari için uygun aday ben değilim"

Hulkenberg Racing Point'i etkiledi: "Sanki hiç bırakmamış gibi"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika
27dk

Hulkenberg Racing Point'i etkiledi: "Sanki hiç bırakmamış gibi"

31 Temmuz - 2 Ağustos Yarış Programı
GENEL GENEL / Ön Bakış

31 Temmuz - 2 Ağustos Yarış Programı

Britanya GP: Pole pozisyonu rekor dereceyle Hamilton'ın!
Formula 1 Formula 1 / Sıralama turları raporu

Britanya GP: Pole pozisyonu rekor dereceyle Hamilton'ın!

Racing Point'in, Renault protestosunda "cevaplayacağı bir şey yok"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika
1s

Racing Point'in, Renault protestosunda "cevaplayacağı bir şey yok"

"Raikkonen sezon sonunda emekli olacak"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika
8dk

"Raikkonen sezon sonunda emekli olacak"

Wolff: "Dominasyonumuzun arkadaş canlısı olmadığının farkındayız"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Wolff: "Dominasyonumuzun arkadaş canlısı olmadığının farkındayız"

Leclerc: "Dördüncü olmayı beklemiyordum!"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Leclerc: "Dördüncü olmayı beklemiyordum!"

Son Haberler

Silverstone Porsche Supercup: Ten Voorde rahat kazandı, Ayhancan 8. oldu
PSC Porsche Mobil1 Supercup / Yarış raporu
47dk

Silverstone Porsche Supercup: Ten Voorde rahat kazandı, Ayhancan 8. oldu

Silverstone Porsche Supercup: Pole pozisyonu Ten Voorde’un, Ayhancan beşinci
PSC Porsche Mobil1 Supercup / Sıralama turları raporu

Silverstone Porsche Supercup: Pole pozisyonu Ten Voorde’un, Ayhancan beşinci

Porsche Supercup Silverstone: Antrenmanların lideri Ten Voorde, Ayhancan sekizinci
PSC Porsche Mobil1 Supercup / Antrenman raporu

Porsche Supercup Silverstone: Antrenmanların lideri Ten Voorde, Ayhancan sekizinci

Berkay Besler, Porsche Supercup'ta yarışacak
PSC Porsche Mobil1 Supercup / Son dakika

Berkay Besler, Porsche Supercup'ta yarışacak

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Vettel: "Artık Ferrari için uygun aday ben değilim"

2
Formula 1

Hulkenberg Racing Point'i etkiledi: "Sanki hiç bırakmamış gibi"

27dk
3
GENEL

31 Temmuz - 2 Ağustos Yarış Programı

4
Formula 1

Britanya GP: Pole pozisyonu rekor dereceyle Hamilton'ın!

5
Formula 1

Racing Point'in, Renault protestosunda "cevaplayacağı bir şey yok"

1s

Son Haberler

Silverstone Porsche Supercup: Ten Voorde rahat kazandı, Ayhancan 8. oldu
PSC

Silverstone Porsche Supercup: Ten Voorde rahat kazandı, Ayhancan 8. oldu

Silverstone Porsche Supercup: Pole pozisyonu Ten Voorde’un, Ayhancan beşinci
PSC

Silverstone Porsche Supercup: Pole pozisyonu Ten Voorde’un, Ayhancan beşinci

Porsche Supercup Silverstone: Antrenmanların lideri Ten Voorde, Ayhancan sekizinci
PSC

Porsche Supercup Silverstone: Antrenmanların lideri Ten Voorde, Ayhancan sekizinci

Berkay Besler, Porsche Supercup'ta yarışacak
PSC

Berkay Besler, Porsche Supercup'ta yarışacak

2020 Porsche Supercup Macaristan: Pereira yine kazandı, Ayhancan ikinci oldu
PSC

2020 Porsche Supercup Macaristan: Pereira yine kazandı, Ayhancan ikinci oldu

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.