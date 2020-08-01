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Porsche Mobil1 Supercup / Silverstone / Sıralama turları raporu

Silverstone Porsche Supercup: Pole pozisyonu Ten Voorde’un, Ayhancan beşinci

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Silverstone Porsche Supercup: Pole pozisyonu Ten Voorde’un, Ayhancan beşinci
Ekleyen:
, Editör
1 Ağu 2020 12:29

Porsche Supercup’ın Silverstone ayağı öncesinde gerçekleştirilen sıralama turlarında pole pozisyonu Larry Ten Voorde’un oldu.

30 dakika üzerinden gerçekleştirilen sıralama turlarına bulutlu bir hava hakimdi.

İlk turların ardından 2:02.485’lik bir tur kaydeden Larry Ten Voorde ilk sırayı ele geçirdi.

Temsilcimiz Ayhancan Güven ise 0.835 saniye geride ikinci sıradaydı.

Son turların atılmasının ardından ilk sırayı koruyan Ten Voorde pole pozisyonunu almayı başardı.

Ten Voorde'un takım arkadaşı Max Van Splunteren 0.305 saniye geride ikinci olurken, Jaxon Evans üçüncü, Jaap van Lagen dördüncü sırada yer aldı.

Temsilcimiz Ayhancan Güven 0.705 saniye geride beşinci sırada kendisine yer bulurken, Florian Latorre altıncı, Dylan Pereira yedinci, Leon Köhler sekizinci oldu.

İlk 10'u ise Marvin Klein ve Marius Nakken tamamladı.

Bu hafta sonu seride mücadele eden diğer temsilcimiz Berkay Besler ise 1.388 saniye geride 13. sırada yer aldı.

Yarış yarın TSİ 13:25'te başlayacak.

 
Porsche Supercup Silverstone: Antrenmanların lideri Ten Voorde, Ayhancan sekizinci

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Bu Haber Hakkında

Seri Porsche Mobil1 Supercup
Etkinlik Silverstone
Alt-etkinlik Sıralama turları
Pilotlar Ayhancan Güven
Editör Cem Özel

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