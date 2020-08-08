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Porsche Mobil1 Supercup / Antrenman raporu

Silverstone Porsche Supercup: Köhler lider, Ayhancan 4.

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Silverstone Porsche Supercup: Köhler lider, Ayhancan 4.
Ekleyen:
8 Ağu 2020 08:24

2020 Porsche Mobil1 Supercup Şampiyonası'nın Silverstone'da gerçekleştirilecek 5. ayağı öncesinde antrenman seansı geride kaldı.

Geçen hafta Silverstone'da gerçekleştirilen yarışın ardından sezonun 5. ayağı yine aynı pistte koşulacak.

Cuma günü gerçekleştirilen antrenmanlarda en hızlı isim Lechner Racing Middle East takımının çaylak sürücüsü Leon Köhler oldu. Köhler, 2:03.239 ile seansın en hızlı turunu elde etti.

Geçen hafta gerçekleştirilen yarışı kazanan Larry ten Voorde, dünkü antrenmanlarda 2. olurken onu Jaxon Evans takip etti.

Martinet by Almeras takımı adına yarışan Red Bull destekli Porsche pilotu Ayhancan Güven seansı 4. sırada tamamladı.

Geçen hafta Lechner Racing Middle East takımıyla seriye dönen ve 11. olan Berkay Besler, dünkü antrenmanlarda 10. olmayı başardı.

Silverstone'daki ikinci yarış öncesinde sıralama turları bugün 14:45'te, yarış ise Pazar günü 13:25'te başlayacak.

 
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Bu Haber Hakkında

Seri Porsche Mobil1 Supercup , TÜRK SPORCULAR
Pilotlar Ayhancan Güven
Editör Abdullah Çelik

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