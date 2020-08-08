Silverstone Porsche Supercup: Ayhancan pole pozisyonunda!

30 dakika üzerinden gerçekleştirilen sıralama turlarının ilk bölümünde temsilcimiz Ayhancan Güven 2:03.675’lik turuyla ilk sıradaydı. Ancak sonrasında 2:03.544 yapan Larry Ten Voorde ilk sıraya yerleşti.

Diğer temsilcimiz Berkay Besler ise 12. sırada yer alıyordu.

Son dakikalara girilirken Ayhancan 2:03.363’lük turuyla yeniden ilk sıraya yerleşti. Ten Voorde turunu geliştirmesine rağmen 0.018 saniye geride kaldı.

Son turlarda üst sıralarda herhangi bir değişiklik olmadı ve Ayhancan Güven pole pozisyonunu almayı başardı.

Ten Voorde 0.018 saniye geride ikinci olurken, Max Van Splunteren 0.269 saniye geride üçüncü sırada yer aldı.

Şampiyona lideri Dylan Pereira dördüncü sırada kendisine yer bulurken, Jean Baptiste Simmenauer beşinci, Marius Nakken altıncı oldu.

Florian Latorre’un yedinci olduğu sıralama turlarında Jaxon Evans sekizinci, Leon Köhler dokuzuncu sırada yer aldı.

Bir diğer temsilcimiz Berkay Besler ise 0.633 saniye geride ilk 10’u tamamlayan isim oldu.