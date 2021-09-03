Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Porsche Supercup Spa: Kaotik yarışta Ayhancan ikinci oldu, Ten Voorde spin attı
Porsche Supercup Haberler

Porsche Supercup Zandvoort: Ayhancan antrenmanda 4. oldu

Ekleyen:
, Şef Editör

2021 Porsche Supercup Şampiyonası'nın Hollanda'nın Zandvoort pistinde gerçekleştirilecek 6. ayağı öncesinde cuma günkü antrenmanları Laurin Heinrich ilk sırada tamamlarken, temsilcimiz Ayhancan Güven 4. oldu.

Porsche Supercup Zandvoort: Ayhancan antrenmanda 4. oldu

Porsche Supercup Şampiyonası'nda sezonun sonuna doğru yaklaşıyoruz. Monza'da gerçekleştirilecek son hafta sonu ve çifte yarış öncesinde takımlar mücadelelerine Zandvoort'ta devam edecekler.

Cuma günü gerçekleştirilen ilk ve tek antrenman seansında Nebulus Racing pilotları en hızlı isimler oldular. Heinrich ve takım arkadaşı Leon Köhler, 1:37.125 ile tam olarak aynı dereceyi yaptılar ve ilk iki sırayı ele geçirdiler.

Nebulus Racing pilotlarını, son yarışı ilk iki sırada tamamlayan BWT Lechner Racing pilotları takip ettiler. Dylan Pereira 3. olurken onu Ayhancan takip etti. Ayhancan'ın derecesi liderden sadece 0.086 sn daha kötüydü.

Şampiyonada açık bir farkla lider durumda bulunan Larry ten Voorde, seansı ancak 5. sırada tamamlayabildi.

Zandvoort'taki sıralama seansı cumartesi günü 14:45'te başlarken yarış ise pazar günü 14:10'da başlayacak.

 

 

 

paylaşım
yorumlar
Porsche Supercup Spa: Kaotik yarışta Ayhancan ikinci oldu, Ten Voorde spin attı

Önceki haber

Porsche Supercup Spa: Kaotik yarışta Ayhancan ikinci oldu, Ten Voorde spin attı
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Hollanda GP 2. antrenman: Leclerc ve Ferrari lider, Hamilton yolda kaldı!

10 s
2
Formula 1

Wolff: “Red Bull’un motorumuzu sorgulamasını seviyoruz”

3 s
3
Formula 1

Vettel: "Formula 1'in Zandvoort'taki gibi daha fazla eğimli viraja ihtiyacı var"

6 s
4
Formula 1

İkinci antrenmana erken veda etmesinin ardından Hamilton: ''Bu bizi biraz zora soktu''

8 s
5
Formula 1

Pilotlar, Raikkonen'in emekli olmasını nasıl karşıladılar?

1 g
Son Haberler
Porsche Supercup Zandvoort: Ayhancan antrenmanda 4. oldu
Porsche Supercup

Porsche Supercup Zandvoort: Ayhancan antrenmanda 4. oldu

1 s
Porsche Supercup Spa: Kaotik yarışta Ayhancan ikinci oldu, Ten Voorde spin attı
Porsche Supercup

Porsche Supercup Spa: Kaotik yarışta Ayhancan ikinci oldu, Ten Voorde spin attı

29 Ağu 2021
Porsche Supercup Spa: Yağmurlu seansta Ten Voorde pole'de, Ayhancan yedinci oldu
Porsche Supercup

Porsche Supercup Spa: Yağmurlu seansta Ten Voorde pole'de, Ayhancan yedinci oldu

28 Ağu 2021
Porsche Supercup Spa: Ayhancan antrenmanları 3. sırada tamamladı
Porsche Supercup

Porsche Supercup Spa: Ayhancan antrenmanları 3. sırada tamamladı

28 Ağu 2021
Porsche Supercup Macaristan: Klein diskalifiye edildi, Ayhancan 4. sıraya yükselmiş oldu
Porsche Supercup

Porsche Supercup Macaristan: Klein diskalifiye edildi, Ayhancan 4. sıraya yükselmiş oldu

2 Ağu 2021
Abdullah Çelik Daha fazlası
Abdullah Çelik
Vettel: "Schumacher'i düşünmek acı veriyor" Belçika GP
Formula 1

Vettel: "Schumacher'i düşünmek acı veriyor"

Red Bull Car Park Drift Türkiye Finali Nefesleri Kesti!
Formula Drift

Red Bull Car Park Drift Türkiye Finali Nefesleri Kesti!

2021’in en büyük etkinliği "Türkiye MotoFest" başladı
MXGP

2021’in en büyük etkinliği "Türkiye MotoFest" başladı

Çok Okunanlar Bugün

Hollanda GP 2. antrenman: Leclerc ve Ferrari lider, Hamilton yolda kaldı!
Formula 1 Formula 1

Hollanda GP 2. antrenman: Leclerc ve Ferrari lider, Hamilton yolda kaldı!

Wolff: “Red Bull’un motorumuzu sorgulamasını seviyoruz”
Formula 1 Formula 1

Wolff: “Red Bull’un motorumuzu sorgulamasını seviyoruz”

Vettel: "Formula 1'in Zandvoort'taki gibi daha fazla eğimli viraja ihtiyacı var"
Formula 1 Formula 1

Vettel: "Formula 1'in Zandvoort'taki gibi daha fazla eğimli viraja ihtiyacı var"

İkinci antrenmana erken veda etmesinin ardından Hamilton: ''Bu bizi biraz zora soktu''
Formula 1 Formula 1

İkinci antrenmana erken veda etmesinin ardından Hamilton: ''Bu bizi biraz zora soktu''

Pilotlar, Raikkonen'in emekli olmasını nasıl karşıladılar?
Formula 1 Formula 1

Pilotlar, Raikkonen'in emekli olmasını nasıl karşıladılar?

Norris: ''Simülasyondan aldığımız veriler gerçekle benzer''
Formula 1 Formula 1

Norris: ''Simülasyondan aldığımız veriler gerçekle benzer''

Leclerc: "Henüz coşkuya kapılmak için erken"
Formula 1 Formula 1

Leclerc: "Henüz coşkuya kapılmak için erken"

WSBK Magny-Cours: Cuma gününün lideri Toprak!
World Superbike World Superbike

WSBK Magny-Cours: Cuma gününün lideri Toprak!

Son Haberler

Porsche Supercup Zandvoort: Ayhancan antrenmanda 4. oldu
Porsche Supercup Porsche Supercup

Porsche Supercup Zandvoort: Ayhancan antrenmanda 4. oldu

Porsche Supercup Spa: Kaotik yarışta Ayhancan ikinci oldu, Ten Voorde spin attı
Porsche Supercup Porsche Supercup

Porsche Supercup Spa: Kaotik yarışta Ayhancan ikinci oldu, Ten Voorde spin attı

Porsche Supercup Spa: Yağmurlu seansta Ten Voorde pole'de, Ayhancan yedinci oldu
Porsche Supercup Porsche Supercup

Porsche Supercup Spa: Yağmurlu seansta Ten Voorde pole'de, Ayhancan yedinci oldu

Porsche Supercup Spa: Ayhancan antrenmanları 3. sırada tamamladı
Porsche Supercup Porsche Supercup

Porsche Supercup Spa: Ayhancan antrenmanları 3. sırada tamamladı

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.