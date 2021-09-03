Porsche Supercup Zandvoort: Ayhancan antrenmanda 4. oldu

Porsche Supercup Şampiyonası'nda sezonun sonuna doğru yaklaşıyoruz. Monza'da gerçekleştirilecek son hafta sonu ve çifte yarış öncesinde takımlar mücadelelerine Zandvoort'ta devam edecekler.

Cuma günü gerçekleştirilen ilk ve tek antrenman seansında Nebulus Racing pilotları en hızlı isimler oldular. Heinrich ve takım arkadaşı Leon Köhler, 1:37.125 ile tam olarak aynı dereceyi yaptılar ve ilk iki sırayı ele geçirdiler.

Nebulus Racing pilotlarını, son yarışı ilk iki sırada tamamlayan BWT Lechner Racing pilotları takip ettiler. Dylan Pereira 3. olurken onu Ayhancan takip etti. Ayhancan'ın derecesi liderden sadece 0.086 sn daha kötüydü.

Şampiyonada açık bir farkla lider durumda bulunan Larry ten Voorde, seansı ancak 5. sırada tamamlayabildi.

Zandvoort'taki sıralama seansı cumartesi günü 14:45'te başlarken yarış ise pazar günü 14:10'da başlayacak.