Porsche Supercup Zandvoort: Heinrich pole'de, Ayhancan üçüncü oldu

Porsche Supercup sezonuna talihsiz bir başlangıç yapan Ayhancan, sezonun Monako'daki ilk yarışına erken veda etmişti.

Ayhancan sonrasında Avusturya'da gerçekleştirilen iki yarışın ilkinde 2. olarak 20 puan kazandı, 2. yarışta ise son anda lastik patlatarak puan alamadı. Temsilcimiz sezonun Macaristan'da gerçekleştirilen 4. ayak yarışını ise 5. sırada tamamlamıştı.

Ayhancan, geçen hafta sonu Spa-Francorchamps'ta gerçekleştirilen ıslak yarışta galibiyet mücadelesi vermiş ve ikinci olmuştu.

2021 Porsche Supercup şampiyonasının 6. ayağı bu hafta sonu Hollanda'nın Zandvoort pistinde gerçekleştiriliyor. Ayhancan, dün gerçekleştirilen antrenman turlarını 4. sırada tamamladı.

30 dakikalık sıralama seansının ilk 10 dakikasını arkamızda bıraktığımızda, Laurin Heinrich ilk sıradaydı. Ayhancan ise takım arkadaşı Dylan Pereira'nın arkasında 3. sırada yer alıyordu.

Dün antrenman seanslarında çıkan kırmızı bayraklardan dolayı istediği turları atamadığını söyleyen Larry ten Voorde, seansın ilk bölümünde ilk 10'a girmekte zorlandı.

Son 10 dakikaya girildiğinde ilk 3 aynıydı ve pilotlar son turlarını atmak için yeniden piste çıktılar. Ayhancan, zaman turunu tamamladığında ikinci sıraya yükseldi.

Ancak sonrasında Leon Koehler temsilcimizi geçti ve ikinci sırayı aldı. Ayhancan böylelikle 3. sıraya gerilemiş oldu.

Heinrich ise ilk sırasını korudu. Pilotlar, bitime iki dakika kala turlarını daha çok geliştirebileceklerini düşünmediklerinden pite geldiler ve pole pozisyonu Heinrich'e gitmiş oldu.

Koehler ise takım arkadaşının arkasında ikinci oldu.

Temsilcimiz Ayhancan ise yarışa 3. sıradan başlayacak. Seansın başlarında hız bulmakta zorlanan ten Voorde, seansı 5. sırada noktalamayı başardı.

Son zaman turunda gelişmeyi başaramayan Pereira ise 6. sıraya geriledi.

Yarış yarın 13.10'da başlayacak ve F1TV'den naklen yayınlanacak.

Ayhancan Güven, BWT Lechner Racing Fotoğraf: Porsche Motorsport