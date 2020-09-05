Porsche Supercup: Ten Voorde pole pozisyonunu kazandı, Ayhancan altıncı oldu

Porsche Supercup'ta sezonun final yarışı bu hafta sonu İtalya'da yapılacak ve sürücüler, 30 dakikalık sıralama turlarında piste çıktılar.

Bu hafta sonu şampiyonluk savaşında olan Larry ten Voorde, ilk dakikalar geride kalırken ilk sıraya çıkmayı başardı.

Sonrasında ise Florian Latorre 1:49.225 yaparak ilk sıraya oturdu. İlk turların ardından temsilcimiz Ayhancan Güven dokuzuncu sıradaydı.

Son bölümde dereceler gelişmeye devam etti ve üç sürücü 1:49'un altına indi.

Sonuç olarak Ten Voorde 1:48.676 yaparak, Latorre'un sadece 0.022 saniye önünde pole pozisyonunu kazandı.

Latorre son turunda 1:48.698 yapsa, da bu tur pole pozisyonu için yeterli olmadı.

Çaylak sürücü Leon Koehler 0.104 saniye geride üçüncü, ve şampiyona lideri Dylan Pereira 1:49.133'le dördüncü oldu.

Ayhancan Guven, martinet by Almeras Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images Dylan Pereira, BWT Lechner Racing Fotoğraf: Formula Motorsport Ltd

Jaxon Evans'ın beşinci olduğu seansta, temsilcimiz Ayhancan Güven altıncı oldu.

Ayhancan'ın şampiyon olabilmesi için muhakkak kazanması gerekiyor ve temsilcimiz, sıralama turlarında 0.511 saniye daha yavaş bir tur attı.

Jean Baptiste Simmenauer yedinci, Gianmarco Quaresmini sekizinci oldu.

İlk onu Marvin Klein ile Jaap van Lagen tamamladı.

Temsilcimiz Ayhancan'ın bu hafta sonu şampiyon olabilmesi için yarışı kazanmasının yanında, Pereira'nın 13. olması ya da daha kötü bir sonuç alması gerekiyor. Ayrıca böyle bir senaryoda Ten Voorde'nin de 9.'luk veya daha kötü bir sonuç alması gerekiyor.

Yarışı Pazar günü 13:25'te Eurosport'tan seyredebilirsiniz.