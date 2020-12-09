Porsche Supercup takım patronu Walter Lechner hayatını kaybetti

Lechner, şimdiye kadar pek çok genç sürücüye ve mühendise, motor sporları dünyasında yarışma fırsatı verdi.

Lechner tarafından kurulan Walter Lechner Racing, 2005 yılında 997 jenerasyon Porsche 911'in piyasaya sürüldüğü dönemde Porsche Super Cup'ın baskın takımlarından bir tanesi oldu.

Takım bu süreçte 11 takımlar ve 7 pilotlar şampiyonluğu almayı başardı. Bu ekiple yarışan sürücülerden Rene Rast ve Michael Ammermuller üçer kez şampiyonluk alarak büyük başarılara imza attılar.

Takım geçmişte World Sportscar Championship, Eurocup Formula Renault 2.0, GT4 European Series German, Formula Three Championship, Italian F4 Championship, ADAC Formula 4 ve Porsche Carrera Cup Germany gibi serilerde yer aldı.

Günümüzde ise Porsche Super Cup'un yanı sıra Porsche Supercup Porsche GT3 Middle East Championship, Porsche Carrera Cup France ve International GT Open gibi serilerde yer alıyor.

Başarılı takım patronunun bugün hayatını kaybettiği duyuruldu. 71 yaşındaki Lechner'in hayatını kaybetme sebebi henüz bilinmiyor.

Geçen yıl -Avusturya'da- Lechner'e, Hans-Joachim Stuck tarafından ömür boyu başarı ödülü verilmişti.

Lechner'in Robert ve Walter Lechner Jr. adında iki oğlu bulunuyor.