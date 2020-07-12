Porsche Supercup Steiermark: Pereira kazandı, Ayhancan ikinci oldu

Temsilcimiz Ayhancan Güven, birkaç saat önce yapılan sıralama turlarında pole pozisyonunu kazanan isim olmuştu.

Ancak yarışta, Dylan Pereira kendisini zorlamaya başladı ve yaptığı güzel atağın ardından temsilcimizi geçerek ilk sıraya yerleşti.

Ayhancan, Pereira ile aynı tempoyu tutturmakta zorlandı ve fark açılmaya başladı.

Pereira, farkı ufak ufak açarak 3.7 saniye farkla galibiyete uzanan taraf oldu. Pereira böylelikle bu yılki ilk zaferini aldı.

Ayhancan, yarış boyunca Larry ten Voorde'nin baskısı altındaydı. Buna rağmen yerini korudu ve ikinci olarak bu yılki ilk podyumunu elde etti.

Ten Voorde üçüncü olup podyumu tamamlarken, Leon Köhler dördüncü ve Jaxon Evans beşinci oldu.

Ayhancan'ın takım arkadaşı Marvin Klein altıncı olurken, Florian Latorre yedinci, Jean-Baptiste Simmenauer sekizinci ve Max van Splunteren dokuzuncu oldu.

İlk onu Laurin Heinrich tamamladı.