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Porsche Mobil1 Supercup / Spielberg II / Sıralama turları raporu

Porsche Supercup Steiermark: Ayhancan Güven pole pozisyonunu kazandı!

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Porsche Supercup Steiermark: Ayhancan Güven pole pozisyonunu kazandı!
Ekleyen:
, Editör
12 Tem 2020 10:00

2020 Porsche Supercup sezonunun Steiermark'ta gerçekleştirilecek ikinci yarışı öncesinde pole pozisyonu Ayhancan Güven'in oldu.

Porsche Supercup sıralama turları, dünkü kötü havadan ötürü bugüne ertelendi ve 30 dakikalık seans bu sabah gerçekleştirildi.

Seans çok yakın geçti ve dereceler sürekli olarak gelişti.

Dylan Pereira uzun süre lider gitmeyi başardı ancak son bölümde temsilcimiz Ayhancan Güven 1:30.754 yaptı ve en yakın rakibi Leon Koehler'in önünde pole pozisyonunu kazandı.

Ayhancan, Koehler'den 0.082 saniye daha iyi bir zaman yaparken, Pereira da 0.092 saniye geride üçüncü oldu.

Max van Splunteren dördüncü, Larry ten Voorde beşinci ve Marvin Klein altıncı oldu.

İlk onu Florian Latorre, Jaxon Evans, Julian Hanses ve J. B. Simmenauer tamamladı.

Ayhancan Güven, Martinet by Alméras

Ayhancan Güven, Martinet by Alméras

Fotoğraf: Porsche Motorsport

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Bu Haber Hakkında

Seri Porsche Mobil1 Supercup
Etkinlik Spielberg II
Alt-etkinlik Sıralama
Editör Kemal Şengül

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