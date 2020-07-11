Porsche Supercup Steiermark: Ayhancan antrenmanlarda 5. oldu

Formula 1'in destek serisi olarak gerçekleştirilen ve ona paralel olarak düzenlenen Porsche Supercup serisinde sezonun 2. ayağı, ilk ayağı gibi Red Bull Ring'de düzenleniyor.

Dün gerçekleştirilen antrenman seansında Dylan Pereira 1:31.898'lik derecesiyle en hızlı isim olurken onun arkasında çaylak Leon Koehler ve Larry Ten Voorde yer aldılar.

Ayhancan Güven, liderin 0.199 sn gerisinde 5. olurken onun önünde çaylak takım arkadaşı Marvin Klein yer aldı.

Red Bull Ring'de gerçekleştirilen ilk yarışta Ayhancan sekizinci olabilmişti.

Red Bull Ring'deki yağmur nedeniyle program değişebilir ancak bir değişiklik olmazsa sıralamalar bugün 14:45'te, yarış ise pazar günü 13:25'te başlayacak.