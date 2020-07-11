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Porsche Mobil1 Supercup / Spielberg II / Antrenman raporu

Porsche Supercup Steiermark: Ayhancan antrenmanlarda 5. oldu

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Porsche Supercup Steiermark: Ayhancan antrenmanlarda 5. oldu
Ekleyen:
11 Tem 2020 09:22

Porsche Mobil1 Supercup serisinde mücadele eden Ayhancan Güven, sezonun ikinci yarışı öncesinde cuma antrenmanlarını 5. sırada tamamladı.

Formula 1'in destek serisi olarak gerçekleştirilen ve ona paralel olarak düzenlenen Porsche Supercup serisinde sezonun 2. ayağı, ilk ayağı gibi Red Bull Ring'de düzenleniyor.

Dün gerçekleştirilen antrenman seansında Dylan Pereira 1:31.898'lik derecesiyle en hızlı isim olurken onun arkasında çaylak Leon Koehler ve Larry Ten Voorde yer aldılar.

Ayhancan Güven, liderin 0.199 sn gerisinde 5. olurken onun önünde çaylak takım arkadaşı Marvin Klein yer aldı.

Red Bull Ring'de gerçekleştirilen ilk yarışta Ayhancan sekizinci olabilmişti.

Red Bull Ring'deki yağmur nedeniyle program değişebilir ancak bir değişiklik olmazsa sıralamalar bugün 14:45'te, yarış ise pazar günü 13:25'te başlayacak.

 

 

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Bu Haber Hakkında

Seri Porsche Mobil1 Supercup , TÜRK SPORCULAR
Etkinlik Spielberg II
Pilotlar Ayhancan Güven
Editör Abdullah Çelik

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