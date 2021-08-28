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Önceki / Porsche Supercup Spa: Ayhancan antrenmanları 3. sırada tamamladı
Porsche Supercup Sıralama turları raporu

Porsche Supercup Spa: Yağmurlu seansta Ten Voorde pole'de, Ayhancan yedinci oldu

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Porsche Supercup'ın Spa-Francorchamps pistinde gerçekleştirilen ve yağmurdan etkilenen sıralama turları seansında Larry Ten Voorde pole pozisyonuna ulaşırken; Ayhancan Güven 7. oldu.

Porsche Supercup Spa: Yağmurlu seansta Ten Voorde pole'de, Ayhancan yedinci oldu

Porsche Supercup sezonuna talihsiz bir başlangıç yapan Ayhancan, Monako'da sezonun ilk yarışına erken veda etmişti.

Ayhancan sonrasında Avusturya'da gerçekleştirilen iki yarışın ilkinde 2. olarak 20 puan kazandı, 2. yarışta ise son anda lastik patlatarak puan alamadı. Temsilcimiz sezonun Macaristan'da gerçekleştirilen 4. ayak yarışını ise 5. sırada tamamlamıştı. 

2021 Porsche Supercup şampiyonasının 5. ayağı bu hafta sonu Belçika'nın Spa-Francorchamps pistinde gerçekleştiriliyor. Ayhancan, dün gerçekleştirilen antrenman turlarını 3. sırada tamamlamıştı. 

Pist, F1'in 3. antrenman seansının ardından daha da ıslanmıştı ve seansın başında pistin bazı bölgelerinde su birikintileri görülebiliyordu. 

30 dakikalık seansın ilk birkaç dakikasında bazı pilotlar piste çıkmazken, bazıları da koşulları denemek istediler. Pist oldukça ıslak olduğundan, piste çıkan pilotlar oldukça dikkatlilerdi. Bazı pilotlar frenlemeyi kaçırarak pistten taştılar, bazıları ise ideal yarış çizgisini kaçırdılar. 

İlk 10 dakikayı geride bıraktığımızda ise Ayhancan'ın takım arkadaşı Dylan Pereira ilk sıradaydı, Ayhancan ise dördüncüydü. Pist oldukça ıslaktı ve kuru çizgiler oluşmuyordu.

Islak koşullarda görmeye alışık olduğumu gibi pilotlar daha çok tur attıkça, dereceler de gelişiyordu. Bu yüzden herkes sürekli olarak tur atmaktaydı ancak bitime 15 dakika kala, şiddetli bir biçimde yağmur yağmaya başladı ve herkes pite geldi. 

Seansın son 15 dakikasında yağmur yağdığından ve koşullar kötüleştiğinden, kimse derecesini geliştiremedi. Böylelikle seansın ilk 15 dakikasında atılan turlar çok önemli bir hâl aldı ve bu turlar seansın sonucunu belirledi. 

Yağmur yağmaya başlamadan önce ilk sırada yer alan şampiyona lideri Larry Ten Voorde, 2:38.655'lik derecesiyle pole pozisyonunun sahibi oldu. Ayhancan'ın takım arkadaşı Pereira ise 2. sıradaydı. Florian Latorre ilk 3'ü tamamladı. Temsilcimiz Ayhancan ise seansı 7. sırada noktaladı. 

 

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Porsche Supercup Spa: Ayhancan antrenmanları 3. sırada tamamladı

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Porsche Supercup Spa: Ayhancan antrenmanları 3. sırada tamamladı
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