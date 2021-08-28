Porsche Supercup Spa: Ayhancan antrenmanları 3. sırada tamamladı

Formula 1'in destek serisi olarak gerçekleştirilen Porsche Supercup'ta antrenman seansı cuma günü gerçekleştirildi.

İlk antrenman seansında Christopher Zoechling 2:21.786'lık derecesiyle en hızlı isim olurken onu Dylan Pereira takip etti.

Şanssız bir sezon geçiren temsilcimiz Ayhancan Güven, dünkü antrenmanları takım arkadaşı Pereira'nın hemen arkasında 3. sırada tamamladı.

Şampiyona lideri Larry ten Voorde seansı, takım arkadaşı Morris Schuring'in arkasında 5. sırada tamamladı.

Porsche Supercup Belçika sıralama seansı bugün 14:50'de, yarış ise pazar günü 13:05'te başlayacak.