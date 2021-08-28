Porsche Supercup Haberler
Porsche Supercup Spa: Ayhancan antrenmanları 3. sırada tamamladı
Ekleyen: Abdullah Çelik , Şef Editör
2021 Porsche Supercup şampiyonasının 5. ayağı bu hafta sonu Belçika'nın Spa-Francorchamps pistinde gerçekleştiriliyor.
Formula 1'in destek serisi olarak gerçekleştirilen Porsche Supercup'ta antrenman seansı cuma günü gerçekleştirildi.
İlk antrenman seansında Christopher Zoechling 2:21.786'lık derecesiyle en hızlı isim olurken onu Dylan Pereira takip etti.
Şanssız bir sezon geçiren temsilcimiz Ayhancan Güven, dünkü antrenmanları takım arkadaşı Pereira'nın hemen arkasında 3. sırada tamamladı.
Şampiyona lideri Larry ten Voorde seansı, takım arkadaşı Morris Schuring'in arkasında 5. sırada tamamladı.
Porsche Supercup Belçika sıralama seansı bugün 14:50'de, yarış ise pazar günü 13:05'te başlayacak.
İlgili içerik:
paylaşım
yorumlar
Önceki haber
Porsche Supercup Macaristan: Klein diskalifiye edildi, Ayhancan 4. sıraya yükselmiş oldu
Yorumları görüntüle
Porsche Supercup Spa: Ayhancan antrenmanları 3. sırada tamamladı
paylaşım
yorumlar
Çok Okunanlar
Çok Okunanlar Bugün
Son Haberler
Haberi dinle