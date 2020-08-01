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Porsche Supercup Silverstone: Antrenmanların lideri Ten Voorde, Ayhancan sekizinci

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Porsche Supercup Silverstone: Antrenmanların lideri Ten Voorde, Ayhancan sekizinci
Ekleyen:
, Editör
1 Ağu 2020 10:14

Porsche Supercup'ın Silverstone ayağı öncesinde gerçekleştirilen antrenman turlarını Larry ten Voorde ilk sırada tamamladı.

Porsche Supercup antrenman turları 45 dakika üzerinden gerçekleştirildi ve hava açıktı.

Team GP Elite sürücüsü Ten Voorde 2:03.815’lik turuyla seansı ilk sırada tamamlamayı başardı.

CLRT’den Florian Latorre 0.172 saniye geride ikinci olurken, Jaap Van Lagen 0.539 saniye geride üçüncü sırada yer aldı.

BWT Lechner Racing sürücüleri Dylan Pereira ve Jaxon Evans dördüncü ve beşinci olurlarken, Max Van Splunteren altıncı, Leon Köhler yedinci sırada kendisine yer buldu.

Son turunda başka bir aracın arkasında kalan ve pist dışına taşan temsilcimiz Ayhancan Güven ise 0.834 saniye geride sekizinci sırada yer aldı.

İlk 10’u Jean Baptiste Simmenauer ve Marvin Klein tamamladı.

Porsche Supercup sıralama turları bugün 14:45’te, yarış ise yarın 13:25’te başlayacak.

 

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Bu Haber Hakkında

Seri Porsche Mobil1 Supercup
Etkinlik Silverstone
Alt-etkinlik Antrenman
Pilotlar Ayhancan Güven
Editör Cem Özel

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