Porsche Supercup Red Bull Ring: Ayhancan antrenmanda 2. oldu
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Formula 1'in destek serilerinden olan Porsche Mobil 1 Supercup serisi, Formula 1 gibi Avusturya'da başlıyor. Yeni sezon Formula 1 takvimi paralelinde Avrupa'da gerçekleştirilecek.
2020 Formula 1 araçlarının piste çıktığı ilk gün, Porsche Supercup araçları da ilk resmi antrenman seansı için piste çıktılar.
BWT Lechner Racing adına yarışan Pereira, 1:31.105 ile seansı ilk sırada tamamlarken Martinet by Almeras takımı adına yarışan Ayhancan 1:31.389 ile ikinci sırada yer aldı.
Ayhancan'ın ardından çaylak isimlerden Simmenauer 3. hızlı olurken onu Larry ten Voorde takip etti.
Porsche Supercup Avusturya sıralama seansı cumartesi günü 14:30'da, yarış ise pazar günü 13:25'te başlayacak.
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|Porsche Mobil1 Supercup , TÜRK SPORCULAR
|Etkinlik
|Spielberg
|Pilotlar
|Ayhancan Güven
|Editör
|Abdullah Çelik
Porsche Supercup Red Bull Ring: Ayhancan antrenmanda 2. oldu
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