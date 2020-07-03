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Porsche Mobil1 Supercup / Spielberg / Antrenman raporu

Porsche Supercup Red Bull Ring: Ayhancan antrenmanda 2. oldu

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Porsche Supercup Red Bull Ring: Ayhancan antrenmanda 2. oldu
Ekleyen:
3 Tem 2020 19:30

Formula 1'in destek serilerinden olan Porsche Mobil 1 Supercup serisi, Formula 1 gibi Avusturya'da başlıyor. Yeni sezon Formula 1 takvimi paralelinde Avrupa'da gerçekleştirilecek.

2020 Formula 1 araçlarının piste çıktığı ilk gün, Porsche Supercup araçları da ilk resmi antrenman seansı için piste çıktılar.

BWT Lechner Racing adına yarışan Pereira, 1:31.105 ile seansı ilk sırada tamamlarken Martinet by Almeras takımı adına yarışan Ayhancan 1:31.389 ile ikinci sırada yer aldı. 

Ayhancan'ın ardından çaylak isimlerden Simmenauer 3. hızlı olurken onu Larry ten Voorde takip etti.

Porsche Supercup Avusturya sıralama seansı cumartesi günü 14:30'da, yarış ise pazar günü 13:25'te başlayacak.

 

 
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Bu Haber Hakkında

Seri Porsche Mobil1 Supercup , TÜRK SPORCULAR
Etkinlik Spielberg
Pilotlar Ayhancan Güven
Editör Abdullah Çelik

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