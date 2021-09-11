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Porsche Supercup Yarış raporu

Porsche Supercup Monza: Ayhancan bu sene ilk galibiyetini aldı, Voorde şampiyon oldu!

Ekleyen:
, Şef Editör

2021 Porsche Supercup Şampiyonası'nın İtalya'nın Monza pistinde gerçekleştirilen 7. yarışını temsilcimiz Ayhancan Güven kazanırken, Larry ten Voorde 2021 şampiyonu oldu.

Porsche Supercup Monza: Ayhancan bu sene ilk galibiyetini aldı, Voorde şampiyon oldu!

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Ayhancan, ilk viraja gelirken Voorde'yi biraz dışarı doğru iterek yerini korumayı başardı ancak bu olay çok geçmeden inceleme altına alındı.

Yarış içerisinde bu olayla alakalı herhangi bir karar çıkmazken Ayhancan ilk turda yerini korumasının ardından damalı bayrağı ilk sırada gördü ve bu sene ilk yarışını kazandı.

Dorian Boccolacci, uzun süre takip ettiği Larry ten Voorde'yi pist üstünde geçerek ikinci oldu. Boccolacci'ye geçilen Vorde, yarışı 3. sırada tamamladı ve Ayhancan ile yaşadığı olayın sonucuna bakılmaksızın Monza'daki ilk yarışta aldığı sonuçla bu senenin şampiyonu olmayı başardı. Voorde böylece art arda iki kez Porsche Supercup şampiyonluğunu kazandı.

Ayhancan ve Voorde arasında yaşanan olayın yarıştan sonra inceleneceği duyuruldu.

Jaxon Evans yarışı 4. sırada tamamlarken onu Laurin Heinrich ve Marvin Klein takip ettiler.

Devamı gelecek...

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Porsche Supercup Monza: Ayhancan bu yıl ilk kez pole pozisyonunda!

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