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Porsche Supercup Monza: Antrenmanların lideri Köhler, Ayhancan beşinci

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Porsche Supercup'ın Monza ayağının antrenman turlarını Leon Köhler lider tamamladı.

Porsche Supercup Monza: Antrenmanların lideri Köhler, Ayhancan beşinci

Porsche Supercup'ta sezonun bir sonraki yarışı Monza'da yapılacak ve cuma günü 45 dakikalık antrenman seansı gerçekleştirildi.

Hava koridorunun epey etkili olduğu Monza'da sürücüler, ilk antrenman seansını temelde ritim yakalamak ve pisti tanımak için kullandılar.

Roland Berville, seansın ilk bölümünde ilk virajda spin attı ancak hemen geri dönmeyi başardı.

Seansın ilk 10 dakikalık kısmının ardından Lechner Racing'de Dylan Pereira 1:50.787 ile lider, temsilcimiz Ayhancan Güven ise 0.013 saniye geride ikinci sıradaydı.

Sonra Laurin Heinrich 1:50.627 yaparak liderliği Pereira'dan aldı. Son 25 dakikalık bölümde temsilcimiz Ayhancan, 1:50.467 yaparak ilk sıraya oturmuş oldu.

Ayhancan bir sonraki turunda 1:50.290 yaptı ve en hızlı turu daha da geliştirdi.

Son 15 dakikalık bölümde Stephane Denoual spin atarken, öbür yandan dereceler gelişmeye devam etti.

Leon Köhler, 1:50.214 ile Ayhancan'ı geçse de bu turun silinmesiyle beraber liderlik yeniden Ayhancan'a geçti.

Ancak son anlarda dereceler çok daha iyiydi ve 1:50'nin altına inildi.

Nebulus Racing by Huber adına yarışan Köhler, 1:49.413'lük bir zaman turu yakalayarak seansı lider tamamlarken, Forian Latorre 0.103 saniye geride ikinci oldu.

Heinrich 0.133 saniye geride üçüncü, Dorian Boccolacci 0.233 saniye geride dördüncü ve temsilcimiz Ayhancan 0.280 saniye geride beşinci oldu.

Team GP Elite sürücüsü Larry ten Voorde, bu bölümü Ayhancan'ın 0.013 saniye ardında altıncı bitirdi.

İlk onu Jaxon Evans, Christopher Zoechling, Pereira ve Tio Ellinas tamamladı.

Ayhancan Güven, BWT Lechner Racing

Ayhancan Güven, BWT Lechner Racing

Fotoğraf: Porsche Motorsport

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