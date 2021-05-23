Porsche Supercup Monako: Ten Voorde kazandı, Ayhancan son turda yolda kaldı

2021 Porsche Supercup sezonu bugün Monako'da gerçekleştirilen yarışla başladı ve Ayhancan Güven, beşinci başladığı yarışın startında dördüncü sıraya yükselmeyi başardı.

Ancak henüz ilk virajlarda Jean Baptiste Simmenauer'in karıştığı büyük bir kaza yaşandı. Simmenauer'in aracındaki hasarla beraber pist tıkandı ve arkadan gelenler durmak zorunda kaldı.

Haliyle hasar gören araçların pistten alınması için kırmızı bayrak çıktı. Kurallar gereği Ayhancan, kırmızı bayrak sonrası startta kazandığı pozisyonu geri vermek zorunda kaldı ve yarış yeniden başladığında beşinci sıradaydı.

Temizlik çalışmalarının ardından yarış tekrar başladı. Sadece birkaç tur sonra Michael Crees ilk virajda bariyerlere çarptı ve bunu üzerine güvenlik aracı piste girdi. Ardından yarış tekrar başladı ve geçişin zor olduğu Monako'da ön bölümde neredeyse hiçbir değişiklik yaşanmadı.

Team GP Elite sürücüsü Larry ten Voorde, yarışı baştan sona lider götürdü ve damalı bayrağı ilk sırada görerek sezona galibiyetle başladı.

Jaxon Evans, damalı bayrağı ikinci sırada görüp podyuma çıkarken Dorian Boccolacci üçüncü sırada finiş gördü ve podyumu tamamladı.

Ayhancan ise şanssız bir yarış geçirdi. Temsilcimiz, sıralama turlarında yaşadığı şanssızlık nedeniyle beşinci sıradan start aldı ve ilk virajda dördüncülüğe yükselse de, kırmızı bayrak nedeniyle yerini kaybetti.

Sonrasında tüm yarışı hatasız şekilde beşinci sırada götürdü ve son tura girerken mekanik sorunla yüzünden yavaşladı ve aracını kenara çekti.

Temsilcimiz bundan ötürü hafta sonunu puansız kapatmış oldu.

Sezonun bir sonraki yarışı 25-27 Haziran'da Red Bull Ring'de yapılacak.