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Önceki / Porsche Supercup Macaristan: Antrenman seansının lideri Ayhancan
Porsche Supercup Sıralama turları raporu

Porsche Supercup Macaristan: Klein pole'de, Ayhancan 5. oldu

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Porsche Supercup'ın Macaristan ayağında gerçekleştirilen sıralama turlarında pole pozisyonu Marvin Klein'a giderken; temsilcimiz Ayhancan Güven 5. oldu.

Porsche Supercup Macaristan: Klein pole'de, Ayhancan 5. oldu

Sezona talihsiz bir başlangıç yapan Ayhancan, Monako'daki yarışa erken veda ederken Avusturya'daki ilk yarışta 2. olarak 20 puan kazandı, 2. yarışta ise son anda lastik patlatarak puan alamadı. 

Sezonun 4. ayağı ise bu hafta sonu Macaristan'ın Hungaroring pistinde gerçekleştiriliyor. Ayhancan, dün gerçekleştirilen antrenman turlarını ilk sırada tamamlamıştı. 

Antrenman raporu :

30 dakikalık tek bir seanstan oluşan sıralama turlarında pilotlar ilk 10 dakika boyunca piste ve araca alıştı. 

Seansı yarıladığımızda, Larry Ten Voorde 1:47.528'lik derecesiyle ilk sıradaydı. Temsilcimiz ise ilk turunda yaptığı blokajın ardından piste ilk 15 dakika içinde bir daha çıkmadı. 

Bitime 7 dakika kala herkes son turlarını atmak için yeniden piste yeniden çıktı. Herkes son 5 dakika içerisinde zaman turları kaydetti ve liderlik çokça kez el değiştirdi. 

Seansın sonunda ise ilk sırada Marvin Klein yer aldı. Jaxon Evans ise ikinci oldu. Şampiyona lideri Ten Voorde, Ayhancan'ın sadece 0.001sn önünde 4. sırada yer aldı. 

Florian Latorre, son zaman turunda spin attığından sarı bayraklar çıktı ve kimse son zaman turunda zamanını geliştiremedi. 

Yarış yarın TSİ 13.10'da başlayacak, yarışı F1TV'den takip edebilirsiniz. 

 
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Porsche Supercup Macaristan: Antrenman seansının lideri Ayhancan

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Porsche Supercup Macaristan: Antrenman seansının lideri Ayhancan
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