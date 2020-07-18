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Porsche Mobil1 Supercup / Antrenman raporu

Porsche Supercup Macaristan: Ten Voorde antrenmanlarda Ayhancan'ın önünde lider

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Porsche Supercup Macaristan: Ten Voorde antrenmanlarda Ayhancan'ın önünde lider
Ekleyen:
, Editör
18 Tem 2020 07:06

Porsche Supercup'ın Macaristan ayağı öncesinde yapılan antrenman turlarını Larry ten Voorde ilk sırada tamamladı.

Porsche Supercup antrenman turları 45 dakika üzerinden gerçekleştirildi ve hava yağmurluydu.

Sürücüler seans boyunca ıslak zeminde sürüş yaptılar.

Seans içerisinde pist dışına taşan pek çok isim vardı. Dan van Kuijk henüz ilk 10 dakika geride kalırken spin atarak çakıl havuzuna gömüldü ve seans kırmızı bayrakla durduruldu.

Larry ten Voorde seansın ilk bölümünde 2:01.004'le zaman tablosunun üstüne yerleşmeyi başardı.

Red Bull sporcusu olan temsilcimiz Ayhancan güven, uzun süre lider kalan Ten Voorde'den daha iyi bir turla geliyordu ancak son sektörde trafiğe takıldı ve 0.011 saniye geride ikinci sıraya çıktı.

Seansın kalan kısmında ön bölümde bir değişiklik olmadı ve Ten Voorde seansın en hızlı ismi oldu. Ayhancan ise ikinci sırada yer aldı.

Ayhancan'ın takım arkadaşı Marvin Klein üçüncü olurken, Leon Kohler dördüncü, Jaxon Evans beşinci ve Jaap van Lagen altıncı oldu.

İlk onu Max van Splunteren, Florian Latorres, Jean Baptiste Simmenauer ve Dlan Pereira tamamladı.

 
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Bu Haber Hakkında

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Editör Kemal Şengül

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