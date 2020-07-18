Porsche Supercup Macaristan: Pereira pole pozisyonunu aldı, Ayhancan ikinci

Macaristan'da yapılacak Porsche Supercup yarışı öncesinde gerçekleştirilen sıralama turları 30 dakika sürdü ve Red Bull sporcusu olan temsilcimiz Ayhancan Güven, seans başlar başlamaz piste çıktı.

Başlangıçta 1:48'lerde olan dereceler seans ilerledikçe 1:47'lere indi.

Dylan Pereira 1:47.251 ile ilk bölümü lider götüren isimdi. Pereira sonrasında en hızlı turu 1:46.489'a taşıdı.

Temsilcimiz Ayhancan Güven de hemen arkasına yerleşti.

Son dakikalarda ön bölümde değişiklik olmadı ve sonuç olarak pole pozisyonu Pereira'nın oldu.

Ayhancan 0.286 saniye geride ikinci olurken, çaylak sürücüler Marvin Klein ve Leon Koehler üçüncü ile dördüncü oldular.

Larry Ten Voorde beşinci olurken, Jaxon Evans altıncı ve Jean Baptiste Simmenauer yedinci oldu.

İlk onu Florian Latorre, Jaap Van Lagen ve Marius Nakken tamamladı.