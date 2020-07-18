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Porsche Mobil1 Supercup / Sıralama turları raporu

Porsche Supercup Macaristan: Pereira pole pozisyonunu aldı, Ayhancan ikinci

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Porsche Supercup Macaristan: Pereira pole pozisyonunu aldı, Ayhancan ikinci
Ekleyen:
, Editör
18 Tem 2020 17:36

2020 Porsche Mobil1 Supercup'ın üçüncü yarışına Dylan Pereira ilk sıradan başlayacak ve yanında temsilcimiz Ayhancan Güven olacak.

Macaristan'da yapılacak Porsche Supercup yarışı öncesinde gerçekleştirilen sıralama turları 30 dakika sürdü ve Red Bull sporcusu olan temsilcimiz Ayhancan Güven, seans başlar başlamaz piste çıktı.

Başlangıçta 1:48'lerde olan dereceler seans ilerledikçe 1:47'lere indi.

Dylan Pereira 1:47.251 ile ilk bölümü lider götüren isimdi. Pereira sonrasında en hızlı turu 1:46.489'a taşıdı.

Temsilcimiz Ayhancan Güven de hemen arkasına yerleşti.

Son dakikalarda ön bölümde değişiklik olmadı ve sonuç olarak pole pozisyonu Pereira'nın oldu.

Ayhancan 0.286 saniye geride ikinci olurken, çaylak sürücüler Marvin Klein ve Leon Koehler üçüncü ile dördüncü oldular.

Larry Ten Voorde beşinci olurken, Jaxon Evans altıncı ve Jean Baptiste Simmenauer yedinci oldu.

İlk onu Florian Latorre, Jaap Van Lagen ve Marius Nakken tamamladı.

 
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Bu Haber Hakkında

Seri Porsche Mobil1 Supercup
Editör Kemal Şengül

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