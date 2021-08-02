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Porsche Supercup Macaristan: Klein diskalifiye edildi, Ayhancan 4. sıraya yükselmiş oldu

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Porsche Supercup'ın Macaristan ayağında gerçekleştirilen yarışı kazanan Marvin Klein, aracından yeterince yakıt çıkmadığından yarıştan diskalifiye edildi. Böylelikle şampiyona lideri Larry Ten Voorde yarışı kazanmış oldu ve temsilcimiz Ayhancan Güven 4. sıraya yükseldi.

Porsche Supercup Macaristan: Klein diskalifiye edildi, Ayhancan 4. sıraya yükselmiş oldu

2021 Porsche Supercup serisinin 4. yarışı Macaristan'ın Hungaroring pistinde gerçekleştirilmişti. Bu hafta sonu seriye tek seferlik gelen konuk pilot Klein, Macaristan'daki yarışı kazanmıştı. 

Yarış rapor:

Ancak yarışın ardından Klein, teknik bir ihlalden ötürü diskalifiye edildi. Klein'ın 911 GT3 Cup aracından gerekli olan en az 2 kilogramlık benzin çıkmadı ve bunun sonucunda da hakemler, Klein'ı yarıştan diskalifiye ettiler. 

Böylelikle, yarış galibiyeti Ten Voorde'ye gitmiş oldu. Hollandalı pilot, bu galibiyetle şampiyonadaki avantajını daha da arttırmış oldu. 

Yarışta güvenlik aracının arkasında 4 tur gidilmişti. Güvenlik aracı arkasında 4 tur gidilmesiydi Klein çizgiyi bile geçemeyebilirmiş. 

Konu hakkında konuşan CLRT takımının mühendislerinden Benjamin Floch, iki araca da aynı seviyede yakıt koyduklarını ama birinden 8 diğerinden 2 kilogramın altında yakıt çıktığını belirtti.

"Herhangi bir açıklamamız yok. Hesaplamalarımıza göre iki araca da aynı miktarda yakıt koyduk ve yarışın sonunda Florian Latorre'nin [Klein'ın takım arkadaşı] aracından 8 kilogram kadar benzin çıkardık [Klein'dan 2 kilogramın altında çıkmıştı].

Marvin Klein, CLRT

Marvin Klein, CLRT

Fotoğraf: Porsche Motorsport

Klein'ın diskalifiye edilmesinin ardından galibiyete uzana Ten Voorde ise zaferiyle çok mutlu değildi. Hollandalı pilot, "Marvin bugün en iyisiydi ve depodaki birkaç kilogramlık benzin herhangi bir değişiklik yaratmazdı." dedi. 

Ten Voorde bu sonuçla birlikte şampiyonada ilk sıradaki avantajını 17 puana çıkardı. Son senenin şampiyonu, bu sezonu yarıladığımızda da şampiyonluğun en büyük adayı konumunda. 

Bu diskalifiyeyle beraber 4. sıraya yükselen Ayhancan ise "Ortalamanın altında geçen sıralama turlarının ardından daha fazlasını bekleyemezdim." dedi. 

Porsche Supercup, yaz arasının ardından 27-29 Ağustos tarihleri arasında Belçika'nın Spa-Francorchamps pistinde devam edecek.

Diskalifiyenin ardından yarış sonucu:

1. Larry ten Voorde (Team GP Elite)
2. Jaxon Evans (Martinet by Alméras)
3. Florian Latorre (CLRT)
4. Ayhancan Güven (BWT Lechner Racing)
5. Laurin Heinrich (Nebulus Racing by Huber)
6. Leon Köhler (Nebulus Racing by Huber)

Ayhancan Güven, BWT Lechner Racing

Ayhancan Güven, BWT Lechner Racing

Fotoğraf: FIA Formula One World Championship

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Porsche Supercup Macaristan: Klein zafere ulaştı, Ayhancan 5. oldu

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