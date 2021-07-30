Porsche Supercup Antrenman raporu
Porsche Supercup Macaristan: Antrenman seansının lideri Ayhancan
Ekleyen: Abdullah Çelik , Şef Editör
2021 Porsche Supercup serisinde BWT Lechner Racing ile mücadele eden Ayhancan Güven, serinin Macaristan'da gerçekleştirilecek 4. ayak yarışı öncesinde antrenman seansını ilk sırada tamamlayan isim oldu.
Cuma günü gerçekleştirilen ilk ve tek antrenman seansında Ayhancan, 1:47.567'lik derecesiyle en hızlı isimdi.
Ayhancan'ı, 0.097 sn geriden takım arkadaşı Dylan Pereira takip ederken Florian Latorre 3., Christopher Zoechling 4. oldu.
Şampiyona lideri Larry Ten Voorde, Ayhancan'ın 0.446 sn gerisinde ancak 7. hızlı zamanı kaydetti.
Sezona talihsiz bir başlangıç yapan Ayhancan, Monako'daki yarışa erken veda ederken Avusturya'daki ilk yarışta 2. olarak 20 puan kazandı, 2. yarışta ise son anda lastik patlatarak puan alamadı.
Budapeşte'de sıralamalar Cumartesi günü 12:10'da, yarış ise Pazar günü 13:10'da başlayacak.
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Porsche Supercup Macaristan: Antrenman seansının lideri Ayhancan
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