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Porsche Supercup Macaristan: Klein zafere ulaştı, Ayhancan 5. oldu

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2021 Porsche Supercup serisinde BWT Lechner Racing ile mücadele eden Ayhancan Güven, serinin Macaristan'da gerçekleştirilen 4. ayak yarışını 5. sırada tamamlarken; Marvin Klein zafere ulaştı.

Porsche Supercup Macaristan: Klein zafere ulaştı, Ayhancan 5. oldu

Sezona talihsiz bir başlangıç yapan Ayhancan, Monako'daki yarışa erken veda ederken Avusturya'daki ilk yarışta 2. olarak 20 puan kazandı, 2. yarışta ise son anda lastik patlatarak puan alamadı.

Porsche Supercup, bu hafta sonu ise Macaristan'da yarışıyor. Ayhancan, dün gerçekleştirilen sıralama turlarını 5. sırada noktalamıştı. 

Sıralama raporu:

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Marvin Klein, liderliğini korudu. Yarışa 4. sırada başlayan şampiyona lideri Larry Ten Voorde, iyi bir startla 2. sıraya yükseldi. 

Ten Voorde'nin 2 sıra kazanmasının ardından Jaxon Evans 3. sıraya, Florian Latorre de 4. sıraya geriledi.

Ayhancan ise 5. sırasını korumayı başardı. 

İlk sektör bitmeden, Christopher Zoechling ve Leon Köhler temas yaşadılar. Bu temasın sonucunda Zoechling spin attı ve bariyerlere çarptı. Bu kaza güvenlik aracının çıkmasına neden oldu. 

15 turluk yarışın 5. turuna geldiğimizde, güvenlik aracı pite geri döndü ve yarış yeniden başladı. Ten Voorde, yarış yeniden başlar başlamaz lider Klein'ın üzerinde baskı kurmaya başladı. 

10. tura geldiğimizde Ten Voorde, Klein'ı yakından takip etmeye devam etti. Bu ikilinin yaklaşık 1.5 saniye arkasında Evans, Latorre ve Ayhancan üçlüsü 1 saniye içinde yarışıyorlardı.

12. tura geldiğimizde, ilk sıradaki Klein, ikinci sıradaki Ten Voorde'yle arasındaki farkı 1 saniyeye çıkardı ve biraz rahatladı. 

Evans, Latorre, Ayhancan üçlüsü ise birbirini yakın şekilde takip etmeye devam ettiler. Latorre, Evans'ı geçmeye çalışırken lastiklerini biraz bitirdiğinden, az da olsa yavaşladı ve temsilcimiz 4. sıradaki Latorre'e fazlasıyla yaklaştı. 

Ayhancan, Latorre'e çok yaklaşsa da geçiş yapmanın zor olduğu Hungaroring pistinde rakibini geçemedi.

Ön tarafta ise Ten Voorde'yle arasındaki 2 saniyeye çıkaran Klein, damalı bayrağı ilk sırada geçti ve galibiyete ulaştı. Şampiyona lideri Ten Voorde, yarışı 2. sırada tamamladı ama şampiyonadaki avantajını arttırdı. Evans ise podyumu tamamladı. 

Latorre, yarışı 4. sırada noktalarken; temsilcimiz Ayhancan, Latorre'in hemen arkasında 5. olabildi.

Porsche Supercup, yaz arasının ardından 27-29 Ağustos tarihleri arasında Belçika'nın Spa-Francorchamps pistinde devam edecek. 

Ayhancan Güven, BWT Lechner Racing

Ayhancan Güven, BWT Lechner Racing

Fotoğraf: Porsche Motorsport

 

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Porsche Supercup Macaristan: Klein pole'de, Ayhancan 5. oldu

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Porsche Supercup Macaristan: Klein pole'de, Ayhancan 5. oldu
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