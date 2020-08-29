Porsche Supercup Belçika: Ayhancan harika turuyla pole'de!

Yarım saat üzerinden gerçekleştirilen Belçika sıralama turlarında Dylan Pereira başlangıçta 2:21.992 yaparak liderliğe çıkmayı başardı ve ilk bölümde en hızlı isimdi.

Son bölümde sürücüler bir deneme daha yapmak için piste çıktılar.

Bu denemelerde temsilcimiz Ayhancan Güven 2:21.911 yaparak liderliği eline geçirdi ve geçici olarak pole pozisyonunu aldı.

Daha sonrasında ise Florian Latorre, attığı son turdaki derecesiyle liderliğe çıktı ve pole pozisyonunu kazanmış gibi duruyordu. Ancak Latorre'un derecesi silindi ve pole pozisyonu Ayhancan'ın oldu.

Temsilcimiz böylelikle bu yılki üçüncü pole pozisyonunu kazanmış oldu.

Jaxon Evans 0.019 saniye geride ikinci olurken, Pereira üçüncü ve Latorre ise dördüncü oldu.

Leon Koehler beşinci, şampiyona lideri Larry ten Voorde altıncı ve Marvin Klein yedinci oldu.

İlk onu tamamlayan isimler ise Jaap van Lagen, Max van Splunteren ve Jorden Love oldu.