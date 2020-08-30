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Porsche Mobil1 Supercup / Spa-Francorchamps / Yarış raporu

Porsche Supercup Belçika: Ayhancan harika performansıyla kazandı!

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Porsche Supercup Belçika: Ayhancan harika performansıyla kazandı!
Ekleyen:
, Editör

Porsche Supercup Şampiyonası'nın Belçika ayağını temsilcimiz Ayhancan Güven kazandı.

Temsilcimiz Ayhancan Güven, yarışa pole pozisyonundan başlayan isimdi ve startla birlikte yerini korumayı başardı.

Ayhancan, BWT Lechner Racing sürücüleri Dylan Pereira ile Jaxon Evans'la arayı açmayı başaramadı ancak her iki sürücüden gelen baskıyı da iyi şekilde yönetti.

Son tura kadar yerini korumayı başaran Ayhancan, hatasız sürüşünün ardından damalı bayrağı ilk sırada görerek Silverstone'dan sonra bu sezonki ikinci zaferini elde etti.

Bu sonuçla Ayhancan, şampiyonluk umutlarını devam ettirmiş oldu.

Pereira, takım arkadaşı Evans ile giriştiği savaşı kazanarak ikinci sırada finiş gördü ve podyuma çıktı.

Podyumu Florian Latorre tamamladı. Evans dördüncü olurken, Belçika'ya şampiyona lideri olarak gelen Larry ten Voorde beşinci sırada yer aldı.

İlk onu Jaap Van Lagen, Marvin Klein, Jean Baptiste Simmenauer ve Loek Hartog tamamladı.

Porsche Supercup'ta sezonun final yarışı Monza'da yapılacak.

 

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Bu Haber Hakkında

Seri Porsche Mobil1 Supercup
Etkinlik Spa-Francorchamps
Alt-etkinlik Yarış
Pilotlar Ayhancan Güven
Editör Kemal Şengül

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