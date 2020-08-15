Öne çıkan etkinlikler
TOSFED Dijital Şampiyonası
R
TOSFED Dijital Şampiyonası
TDPŞ Raund VI: Le Mans
01 Ağu
Etkinlik Bitti
R
TOSFED Dijital Şampiyonası
TDPŞ Raund VII: Circuit de Catalunya
15 Ağu
Yarış:
09 Saat
:
40 Dakika
:
37 Saniye
Tüm programı gör
Formula 1
R
Formula 1
70. Yıl Dönümü GP
01 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
İspanya GP
14 Ağu
FP3:
00 Saat
:
40 Dakika
:
37 Saniye
Tüm programı gör
MotoGP
R
MotoGP
Çek GP
02 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Avusturya GP
14 Ağu
FP4:
02 Saat
:
10 Dakika
:
37 Saniye
Tüm programı gör
WRC
R
WRC
Kenya Rallisi
16 Tem
Postponed
R
WRC
Estonya Rallisi
04 Eyl
Shakedown:
19 gün
Tüm programı gör
World Superbike
R
World Superbike
Algarve
07 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
World Superbike
Assen
21 Ağu
Postponed
Formula E
R
Formula E
Berlin ePrix V
12 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula E
Berlin ePrix VI
13 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Porsche Mobil1 Supercup / Antrenman raporu

Porsche Supercup Barcelona: Antrenmanların lideri Pereira, Ayhancan dördüncü

paylaşım
yorumlar
Porsche Supercup Barcelona: Antrenmanların lideri Pereira, Ayhancan dördüncü
Ekleyen:
, Editör
15 Ağu 2020 08:42

Porsche Mobil 1 Supercup'ın Barcelona ayağı öncesinde antrenman turlarını Dylan Pereira ilk sırada tamamladı.

Porsche Supercup'ta heyecan İspanya yarışıyla devam ederken, cuma günü 45 dakikalık antrenman turları düzenlendi.

Henüz ilk beş dakika geride kalırken Jukka Honvakuori yolda kaldı ve kırmızı bayrağa sebep oldu.

Seans yeniden başladıktan sonra Dylan Pereira peş peşe hızlı turlar attı ve son 20 dakikaya 1:49.254'le lider girdi.

Sonrasında bu dereceyi 1:49.231'e çekti.

Son 10 dakikaya doğru ilerlerken Marius Nakken sürpriz şekilde ilk sıraya çıktı.

Ancak son dakikalarda dereceler gelişmeye devam etti ve Pereira 1:48.250 ile son sözü söyleyerek en hızlı isim olmayı başardı.

Larry ten Voorde son zaman turuyla 0.061 saniye geride ikinci olurken, Jaxon Evans 0.587 saniye geride üçüncü ve temsilcimiz Ayhancan Güven 0.652 saniye geride dördüncü oldu.

Florian Latorre, Ayhancan'ı 0.011 saniye geriden takip etti.

İlk onu Max van Splunteren, Nakken, Marvin Klein, Leon Köhler ve Jean Baptiste Simmenauer tamamladı.

Porsche Supercup: Silverstone'da zafer Ayhancan Güven'in!

Önceki haber

Porsche Supercup: Silverstone'da zafer Ayhancan Güven'in!
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Porsche Mobil1 Supercup
Editör Kemal Şengül

Çok Okunanlar Bugün

Vettel: "Şasi değişiklikliğinin ardından araç 'biraz daha mantıklı' hale geldi"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika
14dk

Vettel: "Şasi değişiklikliğinin ardından araç 'biraz daha mantıklı' hale geldi"

McLaren: "FIA güvence verdiği için Racing Point'le ilgili itirazımızı geri çektik"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika
1s

McLaren: "FIA güvence verdiği için Racing Point'le ilgili itirazımızı geri çektik"

Ricciardo: "Rekabetçi görünüyoruz"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika
1s

Ricciardo: "Rekabetçi görünüyoruz"

Grosjean, cuma günü 3 defa iç çamaşırını değiştirmiş
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Grosjean, cuma günü 3 defa iç çamaşırını değiştirmiş

İspanya GP 2. antrenman: Hamilton lider, Mercedes 1-2
Formula 1 Formula 1 / Antrenman raporu

İspanya GP 2. antrenman: Hamilton lider, Mercedes 1-2

İspanya GP 1. antrenman: Bottas ve Mercedes hızlı başladı
Formula 1 Formula 1 / Antrenman raporu

İspanya GP 1. antrenman: Bottas ve Mercedes hızlı başladı

Ferrari pilotları, Barcelona'daki ilk günden memnun
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ferrari pilotları, Barcelona'daki ilk günden memnun

Raikkonen: "Araçta değişen bir şey yok"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika
2s

Raikkonen: "Araçta değişen bir şey yok"

Son Haberler

Porsche Supercup Barcelona: Antrenmanların lideri Pereira, Ayhancan dördüncü
PSC Porsche Mobil1 Supercup / Antrenman raporu
36dk

Porsche Supercup Barcelona: Antrenmanların lideri Pereira, Ayhancan dördüncü

Porsche Supercup: Silverstone'da zafer Ayhancan Güven'in!
PSC Porsche Mobil1 Supercup / Son dakika

Porsche Supercup: Silverstone'da zafer Ayhancan Güven'in!

Silverstone Porsche Supercup: Ayhancan pole pozisyonunda!
PSC Porsche Mobil1 Supercup / Sıralama turları raporu

Silverstone Porsche Supercup: Ayhancan pole pozisyonunda!

Silverstone Porsche Supercup: Köhler lider, Ayhancan 4.
PSC Porsche Mobil1 Supercup / Antrenman raporu

Silverstone Porsche Supercup: Köhler lider, Ayhancan 4.

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Vettel: "Şasi değişiklikliğinin ardından araç 'biraz daha mantıklı' hale geldi"

14dk
2
Formula 1

McLaren: "FIA güvence verdiği için Racing Point'le ilgili itirazımızı geri çektik"

1s
3
Formula 1

Ricciardo: "Rekabetçi görünüyoruz"

1s
4
Formula 1

Grosjean, cuma günü 3 defa iç çamaşırını değiştirmiş

5
Formula 1

İspanya GP 2. antrenman: Hamilton lider, Mercedes 1-2

Son Haberler

Porsche Supercup Barcelona: Antrenmanların lideri Pereira, Ayhancan dördüncü
PSC

Porsche Supercup Barcelona: Antrenmanların lideri Pereira, Ayhancan dördüncü

Porsche Supercup: Silverstone'da zafer Ayhancan Güven'in!
PSC

Porsche Supercup: Silverstone'da zafer Ayhancan Güven'in!

Silverstone Porsche Supercup: Ayhancan pole pozisyonunda!
PSC

Silverstone Porsche Supercup: Ayhancan pole pozisyonunda!

Silverstone Porsche Supercup: Köhler lider, Ayhancan 4.
PSC

Silverstone Porsche Supercup: Köhler lider, Ayhancan 4.

Silverstone Porsche Supercup: Ten Voorde rahat kazandı, Ayhancan 8. oldu
PSC

Silverstone Porsche Supercup: Ten Voorde rahat kazandı, Ayhancan 8. oldu

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.