Porsche Supercup Barcelona: Antrenmanların lideri Pereira, Ayhancan dördüncü

Porsche Supercup'ta heyecan İspanya yarışıyla devam ederken, cuma günü 45 dakikalık antrenman turları düzenlendi.

Henüz ilk beş dakika geride kalırken Jukka Honvakuori yolda kaldı ve kırmızı bayrağa sebep oldu.

Seans yeniden başladıktan sonra Dylan Pereira peş peşe hızlı turlar attı ve son 20 dakikaya 1:49.254'le lider girdi.

Sonrasında bu dereceyi 1:49.231'e çekti.

Son 10 dakikaya doğru ilerlerken Marius Nakken sürpriz şekilde ilk sıraya çıktı.

Ancak son dakikalarda dereceler gelişmeye devam etti ve Pereira 1:48.250 ile son sözü söyleyerek en hızlı isim olmayı başardı.

Larry ten Voorde son zaman turuyla 0.061 saniye geride ikinci olurken, Jaxon Evans 0.587 saniye geride üçüncü ve temsilcimiz Ayhancan Güven 0.652 saniye geride dördüncü oldu.

Florian Latorre, Ayhancan'ı 0.011 saniye geriden takip etti.

İlk onu Max van Splunteren, Nakken, Marvin Klein, Leon Köhler ve Jean Baptiste Simmenauer tamamladı.