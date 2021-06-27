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Porsche Supercup Yarış raporu

Porsche Supercup Avusturya: Voorde kazandı, Ayhancan 2. oldu

Ekleyen:
, Şef Editör

2021 Porsche Supercup Şampiyonası'nın Avusturya'nın Red Bull Ring pistinde gerçekleştirilen ikinci yarışını kazanan isim Team GP Elite sürücüsü Larry ten Voorde oldu.

Porsche Supercup Avusturya: Voorde kazandı, Ayhancan 2. oldu

Sezonun Monako'da gerçekleştirilen ilk hafta sonunda kazanması sayesinde şampiyona lideri olan Voorde, dün gerçekleştirilen sıralamalarda pole pozisyonunu almıştı.

Bugünkü 18 turluk yarışa ilk sıradan başlayan Voorde, iyi bir kalkışın ardından yerini korudu ve kalan bölümde geçilmeyerek yarışı kazanan isim oldu.

Bu galibiyetle birlikte Voorde, ilk iki yarışta aldığı iki zaferle şampiyonadaki liderliğini korumuş oldu.

Monako'da şanssız bir hafta sonu geçiren ve puan almaya giderken son turda yarışa veda eden temsilcimiz Ayhancan Güven, Red Bull Ring'deki yarış öncesinde sıralamalarda 2. olmuştu.

2. sıradan yarışa başlayan milli sporcumuz, gridin kirli tarafından kalkarken zorlandı ve 3. sıradaki Dorian Boccolacci'nin baskısı altına girdi. 3. viraja kadar hem Boccolacci hem de Leon Köhler'in baskısı altında kalan Ayhancan, 3. viraja 2. sırada girmeyi başardı. Ayhancan yerini korumaya çalışırken, yarışın lideri Voorde farkı 1.5 sn'ye kadar çıkardı. Ayhancan ilerleyen turlarda zaman zaman farkı 1 saniyenin altına indirmeyi başarsa da atak yapma fırsatı bulamadı ve 2. olarak bu sene serideki ilk puanlarını ve podyumunu almayı başardı.

İlk turda Ayhancan ile Boccolacci arasındaki mücadeleyi iyi değerlendiren Leon Köhler, 3. virajda 3. sıraya yükselmesinin ardından yarışın kalan bölümünde yerini korudu ve 3. olarak podyumu tamamlayan isim oldu.

Çaylak Boccolacci yarışı 4. sırada tamamlarken onu yarışı kazanan Voorde'nin takım arkadaşı Max van Splunteren, Jaxon Evans ve Christopher Zöchling takip ettiler.

Ayhancan'ın Lechner Racing'deki takım arkadaşları Jean-Baptiste Simmenauer ve Dylan Pereira ancak 10 ve 11. olabildiler. Ancak Pereira, 5 sn cezası almasının ardından 14. sıraya kadar gerilemiş oldu.

Sezonun 3. yarışı gelecek hafta sonu yine Red Bull Ring'de gerçekleştirilecek.

 

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Porsche Supercup Avusturya: Ten Voorde, Ayhancan'ın 0.074 sn önünde pole pozisyonunda

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