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Porsche Supercup Sıralama turları raporu

Porsche Supercup Avusturya: Ten Voorde, Ayhancan'ın 0.074 sn önünde pole pozisyonunda

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Avusturya'da gerçekleştirilen sıralama turlarında Ten Voorde pole pozisyonunun sahibi olurken; temsilcimiz Ayhancan Güven, Ten Voorde'nin 0.074 sn arkasında ikinci oldu.

Porsche Supercup Avusturya: Ten Voorde, Ayhancan'ın 0.074 sn önünde pole pozisyonunda

Temsilcimiz Ayhancan, dün gerçekleştirilen antrenman seansını zirvede tamamlamıştı. Sıralama turlarında ilk zaman turunda trafikle karşılaşan Ayhancan, buna rağmen 1:33.940 saniyelik derecesiyle zirveye oturdu. 

Ayhancan ve diğer pilotlar ikinci turlarında gelişme kaydetti. Ayhancan, 1:31.316 saniyelik derecesiyle ikinci olurken;  Dorian Boccolacci, 1:30.971 saniyelik derecesiyle liderliğe yükseldi. Boccolacci'nin bu derecesi, seansın son dakikalarına kadar geçilemedi. 

Pilotlar, turlar atmaya devam ettiler. Seansın bitimine 20 dakika kala şampiyona lideri Ten Voorde, zamanını geliştirdi ve Ayhancan'ın 0.1 saniye önünde ikinci sıraya yükseldi. 

Seansın son 5 dakikasına girdiğimizde Ten Voorde, 1:30 894 saniyelik derecesiyle Boccolacci'yi geçti ve ilk sıraya yükseldi. Ayhancan, bitime 3 dakika kala 1:31.007 saniyelik derecesiyle 3. sıraya çıkmıştı ki pist sınırlarını aştığından dolayı turu silindi. 

Ayhancan, turunun silinmesinin ardından bir tur daha attı ve temsilcimiz 1:30.968 saniyelik  derecesiyle Ten Voorde'nin sadece 0.074 saniyenin arkasında ikinci oldu.

Bu ikiliyi Boccolacci takip etti. Leon Koehler dördüncü olurken, Jaxon Evans ilk 5'i tamamladı.

Yarış yarın TSi 14.00'da başlayacak. 

 

 

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