Porsche Supercup Avusturya: Pole pozisyonu Evans'ın, Ayhancan beşinci oldu

30 dakika üzerinden gerçekleştirilen sıralama turlarında sürücüler seans başlar başlamaz piste çıktılar.

Ancak ilk 10 dakika geride kalırken Philippe Haezebrouck spin attı ve çakıl havuzuna gömüldü.

Bundan ötürü seans kırmızı bayrakla durduruldu.

İlk bölümde Dylan Pereira liderdi ancak son bölümde Jaxon Evans 1:30.593 yaptı ve pole pozisyonunu kazanan isim oldu.

Florian Latorre 0.115 saniye geride ikinci en iyi dereceyi yaparken, Leon Köhler üçüncü ve Pereira dördüncü oldu.

Temsilcimiz Ayhancan Güven, Martinet by Almeras ile katıldığı sıralama turlarında 0.250 saniye geride beşinci oldu.

Jean-Baptiste Simmenauer altıncı olurken, Larry ten Voorde, Marvin Klein, Max Van Splunteren ve Julian Hanses ilk onu tamamladı.