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Porsche Supercup Sıralama turları raporu

Porsche Supercup Avusturya: Pereira bu sezonki ilk pole pozisyonunu kazandı, Ayhancan 3. oldu

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Avusturya'da, Red Bull Ring'de gerçekleştirilen Porsche Supercup sıralama turları seansında Dylan Pereira pole pozisyonunun sahibi olurken, en hızlı turunda trafiğe takılan temsilcimiz Ayhancan Güven seansı 3. sırada tamamladı.

Porsche Supercup Avusturya: Pereira bu sezonki ilk pole pozisyonunu kazandı, Ayhancan 3. oldu

Temsilcimiz Ayhancan, dün gerçekleştirilen antrenman seansını 8. sırada tamamlamıştı. 30 dakikalık tek bir bölümden oluşan sıralama turlarının ilk kısımlarında dün gerçekleştirilen antrenman senasını zirvede tamamlayan  Jaxon Evans 1:31.543'lük derecesiyle ilk sıraya oturdu.

Florian Latorre, Evans'ın bu turunu geçmeyi başardı ve ilk sıraya yükseldi. Ancak Latorre'nin bu turu pist limitlerini aştığı gerekçesiyle silindi.

Böylelikle Ayhancan, seansın ilk 10 dakikasını Evans'ın 0.045 sn arkasında 2. sırada tamamladı. Seansın son bölümlerine kadar ilk 3 değişmedi. 

Seansın son 5 dakikasına girdiğimizde herkes son zaman turlarını atabilmek için piste çıktı. Liderlik zaman turları atıldıkça çokça kez el değiştirirken; seansın son saniyelerinde herkes son turuna başladığında Ayhancan, en hızlı ilk sektör zamanıyla beraber geliyordu ki temsilcimiz, ikinci ve üçüncü sektörlerde trafiğe takıldı. 

Trafiğe takılan temsilcimiz, seansı liderin 0.166 sn arkasında 3. sırada tamamladı. Ayhancan'ın takım arkadaşı Dylan Pereira, 1:30.911 saniyelik derecesiyle pole pozisyonunun sahibi olurken; Evans seansı iki sırada tamamladı. 

Şampiyona lideri Tan Voorde, seansı Ayhancan'ın arkasında 4. sırada tamamladı. 

Yarış yarın TSİ 13.15'te başlayacak ve F1TV'den canlı yayınlanacak.

 

 

 

 

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Porsche Supercup Avusturya: Voorde kazandı, Ayhancan 2. oldu
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