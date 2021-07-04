Porsche Supercup Avusturya: Evans kazandı, Ayhancan yarışın sonunda lastik patlattı

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Dylan Pereira, iyi bir start alsa da ikinci sıradaki Jaxon Evans daha da iyi bir start aldı. İkili ilk virajda yan yana geldi ve pistten taşmak zorunda kaldılar.

Bu ikilinin arkasında start alan temsilcimiz Ayhancan, Ten Voorde'ye kıyasla daha kötü bir start aldı ve ilk virajın çıkışında Ten Voorde'ye geçildi.

3.viraja geldiğimizde, Pereira, büyük bir blokaj yaparak pistten taştı. Evans böylelikle liderliği eline geçirmiş oldu. Pereira, piste geri girdiğinde Ayhancan ve Tean Voorde'le yan yana geldi. Ancak Pereira, temsilcimizin önünde kalmayı başardı.

İlk turun sonunda Evans, Pereira, Ten Voorde, Ayhancan ilk 4'ü oluşmuştu ki güvenlik aracı piste girdi. Güvenlik aracının içeri girmesinden biraz sonra, bir kaza daha yaşandı ve güvenlik aracı tekrardan piste girdi.

7. tura girdiğimizde güvenlik aracı yeniden içeri girdi ve yeşil bayraklar sallandı. Gelecek 3 tur boyunca ilk 4'te bir değişim yaşanmadı ancak Ayhancan, Ten Voorde'yi yakalamaya başladı.

Temsilcimiz, 11. tura geldiğimizde Ten Voorde'nin 0.3 saniye kadar arkasına gelmeyi başarırken, 3. virajda şansını denedi ancak geçişi tamamlayamadı.

12. turda Ayhancan, 3. viraja doğru çıkılırken yeniden bir atak denemesinde bulundu ancak Ten Voorde bu atağı da başarıyla savunmayı başardı.

13. turda Ayhancan, 3. virajın çıkışında daha iyi bir çekiş yakalayarak 4. virajda atak yapmayı denedi ancak Ten Voorde, aracını iyi konumlandırdı ve bu atağı da savunabildi.

14. turda ise temsilcimiz 4. viraja doğru gelinirken Ten Voorde'nin önüne geçerek içeri çizgiyi alabildi ve Ten Voorde'yi arkasında bıraktı.

Ayhancan'ın Ten Voorde'yi arkasında bırakmasının ardından, 5. sıradaki Laurin Heinrich de Ten Voorde'ye yaklaştı.

Ayhancan, bitime bir tur kala 3. sırada yer almaktaydı. Ancak 17 turluk yarışın 16. turuna girdiğimizde temsilcimizin lastiği patladı. Lastik patlatmasının ardından bolca pozisyon kaybeden Ayhancan, bu büyük şanssızlığın ardından pite geldi.

Evans, damalı bayrağı ilk sırada görürken; Pereira ikinci oldu. Ten Voorde, Ayhancan'ın lastik patlatmasının ardından yarışı 3. sırada tamamladı.

Porsche Supercup, 30 Temmuz - 1 Ağustos tarihleri arasında Hungaroring'de gerçekleştirilecek Macaristan ayağıyla devam edecek.

Ayhancan Güven, BWT Lechner Racing Fotoğraf: Porsche Motorsport