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Porsche Supercup Avusturya: Evans kazandı, Ayhancan sekizinci oldu

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Porsche Supercup Avusturya: Evans kazandı, Ayhancan sekizinci oldu
Ekleyen:
, Editör
5 Tem 2020 11:10

2020 Porsche Supercup sezonunun ilk yarışı olan Avusturya ayağını Jaxon Evans kazanırken, temsilcimiz Ayhancan Güven aldığı cezayla beraber sekizinci oldu.

17 tur üzerinden gerçekleştirilen yarışa pole pozisyonundan başlayan BWT Lechner Racing sürücüsü Jaxon Evans, startta yerini korumayı başardı.

İkinci sıradan yarışa başlayan Florian Latorre kötü bir start alarak beşinciliğe kadar geriledi.

Temsilcimiz Ayhancan Güven ise beşincilikten dördüncülüğe yükseldi.

Yarışın sonuna kadar liderliğini koruyan Evans yarışı kazandı ve sezona galibiyetle başladı.

Evans’ın takım arkadaşı Dylan Pereira ikinci olurken, podyumu Leon Köhler tamamladı.

Ayhancan Güven yarışı dördüncü sırada tamamlasa da, pist limitlerini aştığı için son turda 5 saniyelik bir ceza aldı ve 8. sıraya gerilemiş oldu.

Böylece Larry ten Voorde dördüncülüğe yükselirken, Latorre beşinci, Jean-Baptiste Simmenauer altıncı, Marvin Klein yedinci sırada yer aldı.

İlk 10'u ise Marius Nakken ve Laurin Heinrich tamamladı.

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Bu Haber Hakkında

Seri Porsche Mobil1 Supercup
Etkinlik Spielberg
Alt-etkinlik Yarış
Editör Cem Özel

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