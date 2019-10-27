Porsche Mobil1 Supercup: Çaylak Ayhancan şampiyona 2.'si oldu

Yarışa ikinci sıradan başlayan Ayhancan Güven, dünkü gibi harika bir start aldı ve pole pozisyonundan başlayan Michael Ammermüller’i geçerek liderliğe yükseldi.

Aynı dünkü ilk yarıştaki gibi Ayhancan-Ammermüller ikilisi diğer sürücülerle arayı hemen açmayı başardı.

Dördüncü turda Ammermüller, 6. virajda Ayhancan’ı geride bırakarak ilk sıraya yükseldi. Ammermüller'in yaptığı atak inceleme altına alındı, ancak ceza çıkmadı.

Yarışın sonuna kadar yavaş yavaş farkı arttıran Ammermüller, sezonun son yarışını kazanmayı başardı.

Temsilcimiz Ayhancan Güven, 7 saniye geride ikinci olarak sezonu Ammermüller'in arkasında ikinci sırada tamamlamayı başardı.

Yarış boyunca büyük heyecana sahne olan üçüncülük mücadelesini ise Jaxon Evans kazandı.

Dylan Pereira dördüncü sırada yarışı tamamlarken, Julian Andlauer beşinci, Mikkel Pedersen altıncı oldu.

Yedinci sıra Marius Nakken'e giderken, Florian Latorre sekizinci, Larry Ten Voorde dokuzuncu, Joey Mawson onuncu sırada yer aldı.

Bu sezon Porsche Mobil1 Supercup'ta yarışmaya başlayan Ayhancan, çaylak sezonunda 1 galibiyet, 1 pole pozisyonu ve 5 podyum elde etti ve birçok tecrübeli ismi geride bıraktı.

Meksika'ya genel klasmanda 4. sırada gelen Ayhancan, hafta sonu boyunca çok iyi bir performans göstererek çaylak sezonunda ikinci olmayı başardı.

Takımlarda BWT Lechner Racing şampiyon olurken, Ayhancan'ın takımı martinet by ALMERAS ikinci olmayı başardı.

Motorsport.com Türkiye ekibi olarak temsilcimiz Ayhancan Güven'i tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.