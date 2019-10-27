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Porsche Mobil1 Supercup / Mexico City / Yarış raporu

Porsche Mobil1 Supercup: Çaylak Ayhancan şampiyona 2.'si oldu

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Porsche Mobil1 Supercup: Çaylak Ayhancan şampiyona 2.'si oldu
Ekleyen:
, Editör
27 Eki 2019 16:47

Porsche Mobil1 Supercup sezonunun Meksika’daki son yarışının galibi Michael Ammermüller olurken, temsilcimiz Ayhancan Güven ikinci olarak sezonu ikinci sırada tamamladı.

Yarışa ikinci sıradan başlayan Ayhancan Güven, dünkü gibi harika bir start aldı ve pole pozisyonundan başlayan Michael Ammermüller’i geçerek liderliğe yükseldi.

Aynı dünkü ilk yarıştaki gibi Ayhancan-Ammermüller ikilisi diğer sürücülerle arayı hemen açmayı başardı.

Dördüncü turda Ammermüller, 6. virajda Ayhancan’ı geride bırakarak ilk sıraya yükseldi. Ammermüller'in yaptığı atak inceleme altına alındı, ancak ceza çıkmadı.

Yarışın sonuna kadar yavaş yavaş farkı arttıran Ammermüller, sezonun son yarışını kazanmayı başardı.

Temsilcimiz Ayhancan Güven, 7 saniye geride ikinci olarak sezonu Ammermüller'in arkasında ikinci sırada tamamlamayı başardı. 

Yarış boyunca büyük heyecana sahne olan üçüncülük mücadelesini ise Jaxon Evans kazandı.

Dylan Pereira dördüncü sırada yarışı tamamlarken, Julian Andlauer beşinci, Mikkel Pedersen altıncı oldu.

Yedinci sıra Marius Nakken'e giderken, Florian Latorre sekizinci, Larry Ten Voorde dokuzuncu, Joey Mawson onuncu sırada yer aldı.

Bu sezon Porsche Mobil1 Supercup'ta yarışmaya başlayan Ayhancan, çaylak sezonunda 1 galibiyet, 1 pole pozisyonu ve 5 podyum elde etti ve birçok tecrübeli ismi geride bıraktı.

Meksika'ya genel klasmanda 4. sırada gelen Ayhancan, hafta sonu boyunca çok iyi bir performans göstererek çaylak sezonunda ikinci olmayı başardı.

Takımlarda BWT Lechner Racing şampiyon olurken, Ayhancan'ın takımı martinet by ALMERAS ikinci olmayı başardı.

Motorsport.com Türkiye ekibi olarak temsilcimiz Ayhancan Güven'i tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.

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Liste

Ayhancan Güven, martinet by ALMERAS

Ayhancan Güven, martinet by ALMERAS
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Fotoğraf: Porsche Motorsport

Clement Mateu, pierre martinet by ALMERAS, Roar Lindland, pierre martinet by ALMERAS, Jaap van Lagen, martinet by ALMERAS, Ayhancan Güven, martinet by ALMERAS

Clement Mateu, pierre martinet by ALMERAS, Roar Lindland, pierre martinet by ALMERAS, Jaap van Lagen, martinet by ALMERAS, Ayhancan Güven, martinet by ALMERAS
2/8

Fotoğraf: Porsche Motorsport

Şampiyon Michael Ammermüller, BWT Lechner Racing

Şampiyon Michael Ammermüller, BWT Lechner Racing
3/8

Fotoğraf: Porsche Motorsport

Yarış galibi Michael Ammermüller, BWT Lechner Racing

Yarış galibi Michael Ammermüller, BWT Lechner Racing
4/8

Fotoğraf: Porsche Motorsport

Start

Start
5/8

Fotoğraf: Porsche Motorsport

Podyum: Yarış galibi Michael Ammermüller, BWT Lechner Racing, ikinci sıra Ayhancan Güven, martinet by ALMERAS, üçüncü sıra Tio Ellinas, Momo Megatron Lechner Racing

Podyum: Yarış galibi Michael Ammermüller, BWT Lechner Racing, ikinci sıra Ayhancan Güven, martinet by ALMERAS, üçüncü sıra Tio Ellinas, Momo Megatron Lechner Racing
6/8

Fotoğraf: Porsche Motorsport

Pit yolundaki araçlar

Pit yolundaki araçlar
7/8

Fotoğraf: Porsche Motorsport

Atmosfer

Atmosfer
8/8

Fotoğraf: Porsche Motorsport

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Bu Haber Hakkında

Seri Porsche Mobil1 Supercup , TÜRK SPORCULAR
Etkinlik Mexico City
Pilotlar Ayhancan Güven
Editör Cem Özel

Porsche Mobil1 Supercup Sıradaki seans

Mexico City

Mexico City

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