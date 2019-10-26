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Porsche Mobil1 Supercup / Mexico City / Sıralama turları raporu

Porsche Mobil1 Supercup: Pole Ammermüller'in, Ayhancan ikinci!

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Porsche Mobil1 Supercup: Pole Ammermüller'in, Ayhancan ikinci!
Ekleyen:
, Editör
26 Eki 2019 17:15

Porsche Mobil1 Supercup’son ayağı olan Meksika’daki ilk yarış öncesinde pole pozisyonu Michael Ammermüller'in olurken, temsilcimiz Ayhancan Güven 2. olmayı başardı.

Kuru zeminde gerçekleştirilen sıralama turlarının ilk bölümünde liderlik Michael Ammermüller’deydi.

Turlar ilerledikçe derecesini geliştiren Ammermüller, 1:43.102'lik turuyla pole pozisyonunu elde etmeyi başardı.

Temsilcimiz Ayhancan Güven, son dakikalarda kaydettiği turla Ammermüller'in 0.417 saniye gerisinde ikinci sırayı elde etti.

Tio Ellinas 0.455 saniye geride üçüncü olurken, Dylan Pereira dördüncü, Mikkel Pedersen beşinci, Julian Andlauer altıncı sırada yer aldı.

Florian Latorre'un yedinci olduğu sıralama turlarında Jaxon Evans sekizinci, Larry ten Voorde dokuzuncu sırada kendisine yer buldu.

İlk 10'u Marius Nakken tamamladı.

Hafta sonunun ilk yarışı bugün TSİ 22:30'da başlayacak.

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Porsche Mobil1 Supercup: İlk yarışın galibi Ammermüller, Ayhancan 2.

Porsche Mobil1 Supercup: İlk yarışın galibi Ammermüller, Ayhancan 2.
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Bu Haber Hakkında

Seri Porsche Mobil1 Supercup , TÜRK SPORCULAR
Etkinlik Mexico City
Pilotlar Ayhancan Güven
Editör Cem Özel

Porsche Mobil1 Supercup Sıradaki seans

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