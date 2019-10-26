Porsche Mobil1 Supercup: Pole Ammermüller'in, Ayhancan ikinci!
Porsche Mobil1 Supercup’son ayağı olan Meksika’daki ilk yarış öncesinde pole pozisyonu Michael Ammermüller'in olurken, temsilcimiz Ayhancan Güven 2. olmayı başardı.
Kuru zeminde gerçekleştirilen sıralama turlarının ilk bölümünde liderlik Michael Ammermüller’deydi.
Turlar ilerledikçe derecesini geliştiren Ammermüller, 1:43.102'lik turuyla pole pozisyonunu elde etmeyi başardı.
Temsilcimiz Ayhancan Güven, son dakikalarda kaydettiği turla Ammermüller'in 0.417 saniye gerisinde ikinci sırayı elde etti.
Tio Ellinas 0.455 saniye geride üçüncü olurken, Dylan Pereira dördüncü, Mikkel Pedersen beşinci, Julian Andlauer altıncı sırada yer aldı.
Florian Latorre'un yedinci olduğu sıralama turlarında Jaxon Evans sekizinci, Larry ten Voorde dokuzuncu sırada kendisine yer buldu.
İlk 10'u Marius Nakken tamamladı.
Hafta sonunun ilk yarışı bugün TSİ 22:30'da başlayacak.
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|Porsche Mobil1 Supercup , TÜRK SPORCULAR
|Etkinlik
|Mexico City
|Pilotlar
|Ayhancan Güven
|Editör
|Cem Özel
Porsche Mobil1 Supercup: Pole Ammermüller'in, Ayhancan ikinci!
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