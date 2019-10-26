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Porsche Mobil1 Supercup / Mexico City / Yarış raporu

Porsche Mobil1 Supercup: İlk yarışın galibi Ammermüller, Ayhancan 2.

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Porsche Mobil1 Supercup: İlk yarışın galibi Ammermüller, Ayhancan 2.
Ekleyen:
, Editör
26 Eki 2019 20:12

Porsche Mobil1 Supercup’ın son ayağı olan Meksika’daki ilk yarışı Michael Ammermüller kazanıp seride art arda 3. kez şampiyon olurken, temsilcimiz Ayhancan Güven ikinci oldu ve çaylaklar kategorisinde şampiyonluğunu ilan etti.

Yarışa ikinci sıradan başlayan Ayhancan Güven iyi bir startla beraber ilk sırayı almayı başardı. Ancak ilk sektörün sonunda, yarışa pole pozisyonundan başlayan Michael Ammermüller liderliği geri aldı.

İkinci virajda Dylan Pereira ile Mikkel Pedersen temas yaşadı ve iki sürücü de yarış dışı kaldı.

Tio Ellinas, Larry ten Voorde ve Julian Andlauer arasındaki üçüncülük mücadelesinden de faydalanan Ammermüller-Ayhancan ikilisi arayı hızlı şekilde açtılar.

Yarışın sonuna kadar Ayhancan ile arasını biraz da olsa açmayı başaran Ammermüller, yarışı kazanmayı başardı ve pazar günkü son yarış öncesinde şampiyonluğunu ilan etmeyi başardı.

Temsilcimiz Ayhancan Güven, ikinci olmayı başardı ve çaylak sezonunda bir kez daha podyuma çıkmayı başardı. Ayhancan bu sonuçla beraber çaylaklar kategorisinde şampiyonluğunu ilan etmiş oldu.

Podyumu Tio Ellinas tamamlarken, dördüncülük için gerçekleşen büyük kapışmanın galibi Andlauer oldu. Ten Voorde ise beşincilikle yetindi.

Jaap van Lagen altıncı olurken, Marius Nakken yedinci, Joey Mawson sekizinci, Gianmarco Quaresmini dokuzuncu sırada yer aldı.

İlk 10'u tamamlayan isim ise Kantadhee Kusiri oldu.

Ayhancan böylece genel klasmanda Ten Voorde'yi geride bıraktı ve Andlauer ile aynı puana gelerek ikinci sıraya ortak oldu.

Porsche Mobil1 Supercup sezonunun son yarışı pazar günü TSİ 19.15'te başlayacak.

 

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Bu Haber Hakkında

Seri Porsche Mobil1 Supercup , TÜRK SPORCULAR
Etkinlik Mexico City
Pilotlar Ayhancan Güven
Editör Cem Özel

Porsche Mobil1 Supercup Sıradaki seans

Mexico City

Mexico City

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