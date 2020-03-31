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Porsche Mobil1 Supercup / Son dakika

Porsche Mobil 1 Supercup sanal sezona hazır

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Porsche Mobil 1 Supercup sanal sezona hazır
Ekleyen:
31 Mar 2020 08:23

Dünya üzerinde hızla yayılan koronavirüs salgını nedeniyle iptal edilen birçok yarışın yerini artık sanal mücadeleler dolduruyor. Porsche Mobil 1 Supercup da 8 yarışlık bir şampiyonanın startını verdi.

Formula 1 yarış hafta sonlarında destek serisi olarak koşulan Porsche Mobil 1 Supercup, mevcut takımlar ve pilotlardan oluşan 8 yarışlık bir seri ile 2020 sezonuna merhaba demeye artık hazır.

Porsche Mobil 1 Supercup'ın proje yöneticisi Oliver Schwab yaptığı açıklamada: "Sanal motor sporları yarışları ya da daha bilinen adıyla "sim racing", koronavirüs pandemisi nedeniyle son günlerde oldukça popüler bir etkinlik olmaya başladı. Gerçek sezonunun ertelenmesi bitene kadar biz de takımlarımız ve pilotlarımızla birlikte muazzam bir sanal şampiyona düzenlemeye karar verdik." dedi.

Porsche Mobil 1 Supercup, bu sezon ikincisi gerçekleştirilecek olan Porsche TAG Heuer Esports Supercup ile rekabete girmeyecek. Porsche Motorsport'un eSpor Menajeri Marco Ujhasi de yaptığı açıklamada Porsche TAG Heuer Esports Supercup ile hem profesyonel yarışçıları hem de bu yolda çalışan gençleri bir araya getirdiklerini ancak şimdi resmi takım ve pilotlardan oluşan bir şampiyonayı iRacing üzerinde gerçekleştireceklerini söyledi.

4 Nisan'da Katalonya'da gerçekleştirilecek olan sezonun ilk iki yarışından önce aynı pistte 29 Mart'ta pilotlar ilk resmi testlerini tamamladı ve artık yarışı bekliyorlar.

Grid toplamda 40 kişiyi destekleyecek ancak sadece resmi takım ve pilotlar mücadeleye katılabilecek. Tüm takımlar gerçekte olduğu gibi kendi araç giydirmeleriyle pistte olacak ve şampiyonada genel sınıflandırmaya ek olarak ProAm ve çaylak sürücüler de kendi klasmanlarında galibiyet için savaşacak.

Seride yarışacak olan başarılı temsilcimiz Ayhancan Güven de açıklamalarda bulundu.

"Şu anda yaşanan durum, bir pilot olarak benim hayatıma engel koydu. Gerçek yarışların dışında simülasyonda çok fazla zaman harcıyorum. Porsche Mobil 1 Supercup Sanal Yarışı bu boşluğu doldurmak için harika bir seçenek. İlk yarışı sabırsızlıkla bekliyorum."

Sanal yarışların hepsi Youtube ve Twitch platformunda canlı olarak yayınlanacak.

Porsche Mobil 1 Supercup Sanal Yarışı resmi takvimi

TARİH ÜLKE PİST YARIŞ
04.04.2020 İspanya Katalonya 1. ve 2. yarış
18.04.2020 İngiltere Silverstone 3. ve 4. yarış
25.04.2020 Belçika Spa-Francorchamps 5. ve 6. yarış
16.05.2020 İtalya Monza 7. ve 8. yarış

 

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Bu Haber Hakkında

Seri eSports , Porsche Mobil1 Supercup
Pilotlar Ayhancan Güven
Editör Emir Tanyol Kar

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