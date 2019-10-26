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Porsche Mobil1 Supercup / Mexico City / Antrenman raporu

Porsche Mobil 1 Supercup Meksika: Ayhancan antrenmanlarda üçüncü

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Porsche Mobil 1 Supercup Meksika: Ayhancan antrenmanlarda üçüncü
Ekleyen:
, Editör
26 Eki 2019 14:09

Ayhancan Güven, Porsche Mobil 1 Supercup'ın Meksika'daki antrenman turlarında üçüncü en hızlı zamanın sahibi oldu.

Hermanos Rodirguez pistinde gerçekleştirilen antrenman turlarında Larry Ten Vaoorde en hızlı dereceyi yapan isim oldu.

Sürücülerin neredeyse tamamın benze dakikalarda en hızlı zamanını kaydederken, Ten Voorde 1:43.741'lik derecesiyle seansın en hızlı zamanına imza attı.

Şampiyona lideri Michael Ammermueller 1:43.827 ile 0.086 saniye geride ikinci olurken, temsilcimiz Ayhancan Güven 1:44.051'le üçüncü en hızlı zamana imza attı.

Ayhancan seans içerisinde bir de spin atarken 0.310 saniye geride kaldı.

Dylan Pereira ve Tio Ellinas ikilisi ilk beşi tamamlarken, Mikkel Pedersen, Jaxon Evans, Ala Faisal Al Zubair, Florian Latore ve Gianmarco Quaresmini ilk onu tamamladılar.

Sıralama turları bugün TSİ 19:30'da, 1. yarış ise 22:30'da yapılacak.

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Bu Haber Hakkında

Seri Porsche Mobil1 Supercup , TÜRK SPORCULAR
Etkinlik Mexico City
Pilotlar Ayhancan Güven
Editör Kemal Şengül

Porsche Mobil1 Supercup Sıradaki seans

Mexico City

Mexico City

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