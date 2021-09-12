Porsche Supercup Monza: Sezonun son yarışını Ten Voorde kazandı, Ayhancan podyuma çıktı

Porsche Supercup'ta sezonun final yarışı bugün Monza'da gerçekleştirildi ve cumartesi günü şampiyonluğunu ilan eden Larry ten Voorde, son yarışa pole pozisyonundan başladı.

İlk virajda Laurin Heinrich kendisini zorlasa da yerini koruyan Ten Voorde, yarışın kalan kısmında neredeyse hiç baskı hissetmedi ve hatasız bir sürüş çıkararak galibiyete uzandı.

Hollandalı sürücü böylelikle bu yılki dördüncü galibiyetini aldı ve sezonu zaferle noktalamış oldu.

İkincilik savaşı Heinrich ve Dorian Boccolacci arasında geçti. Boccolacci bir noktada ikinciliğe çıksa da, yaptığı hatanın ardından Heinrich'e ve arkasındaki diğer isimlere geçildi.

Sonuç olarak damalı bayrağı ikinci sırada gören isim Heinrich oldu ve bu yılki ikinci podyumunu elde etti.

Yarışa yedinci sıradan başlayan temsilcimiz Ayhancan Güven, iyi bir ilk turla beraber ilk turda beşinci sıraya çıkmayı başardı.

Ardından Florian Latorre'u geçerek dördüncü sıraya çıkan Ayhancan, Boccolacci'nin hatasıyla beraber üçüncü sıraya yükseldi.

Son bölümde Latorre, pistin her virajında Ayhancan'ı zorladı ancak temsilcimiz harika bir savunma yaparak yerini korumayı başardı.

Damalı bayrağı üçüncü sırada gören Ayhancan, kendisi adına şanssız geçen sezonu podyumda noktalamış oldu.

Latorre son bölümde Ayhancan'a baskı yapmasına rağmen temsilcimizi geçemedi ve dördüncü sırada finiş gördü.

Leon Köhler son bölümdeki atağıyla beşinci olurken, Harry King altıncı, Jaxon Evans yedinci ve Max van Splunteren sekizinci oldu.

İlk onu Boccolacci ve Simone Iaquinta tamamladı.

Bu sonuçlarla Team GP Elite takımlar şampiyonluğuna ulaşırken, Heinrich de çaylaklar şampiyonluğunu elde etti.

Ayhancan Güven, BWT Lechner Racing Fotoğraf: Porsche Motorsport